Trump, geleneksel Şükran Günü etkinliğinde kaçan hindiyi de affetti
25.11.2026 09:15
Son Güncelleme: 25.11.2026 09:17
Hindiler, Beyaz Saray'daki törenden önceki geceyi Washington'da bulunan lüks Willard InterContinental Oteli'nde geçirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Şükran Günü dolayısıyla geleneksel olarak düzenlenen etkinlikte "Freedom" ve "Feathers" adlı iki hindiyi affetti. Hindilerden biri kaçtığı için tek hindiyle poz verebildi.
ABD'de her yıl kasım ayının son perşembesi Şükran Günü (Thanksgiving) olarak kutlanıyor. Beyaz Saray'da John F. Kennedy'nin başkan olduğu 1963'ten bu yana süren hindi affetme geleneği, eski başkanlardan George H.W. Bush tarafından resmi bir törene dönüştürülmüştü.
ABD Başkanı Donald Trump bu yıl da geleneği bozmadı. ABD Başkanı, Beyaz Saray'da düzenlenen Şükran Günü etkinliğinde iki hindiyi Şükran Günü sofrasında yenmekten kurtardı.
HİNDİLER GECEYİ LÜKS OTELDE GEÇİRDİ
Batı Virginia'nın Fort Seybert kasabasındaki Deans Gap Çiftliği'nde yetiştirilen “Freedom” (Özgürlük) ve “Feathers” (Tüyler) isimli 4 aylık iki hindi, törenden önceki geceyi başkent Washington'da bulunan lüks Willard InterContinental Oteli'nde geçirdi.
Hindilerden biri kaçtığı için Trump sadece Freedom ile poz verebildi.
HİNDİLERİN EMEKLİLİK HAYATI RESMEN BAŞLADI
Tören öncesinde yapılan halk oylamasında ABD'liler Trump'ın resmi affından faydalanacak hindi olarak Freedom'ı seçmişti ama Trump her ikisini de affetti. Şimdi iki hindi de Teksas A&M Üniversitesi'ndeki emeklilik hayatına başlayacak.
KAÇAN HİNDİYİ DE AFFETTİĞİNİ SÖYLEDİ
Beyaz Saray'daki törende hindilerden birini göremeyen Trump merak edip görevlilere “Feathers nerede?” diye sordu. Yetkililer, hindinin Beyaz Saray'da “dinlendiğini” söyleyince Trump da hindinin çalılıklara kaçtığına dair espri yaptı ve yine de affedildiğini söyledi.
Trump, Ukrayna'daki ateşkes çabaları dolayısıyla eşine teşekkür etti.
ŞÜKRAN GÜNÜ KONUŞMASINDA “İRAN” MESAJI
Şükran Günü dolayısıyla tüm Amerikan halkına ve özellikle ABD askerlerine seslendiğini kaydeden Trump, ülke olarak "en güçlü" oldukları bir dönemden geçtiklerini söyledi.
İran'la savaşta "çok başarılı" olduklarını, Tahran'ın nükleer silah elde edemeyeceğini ve Hürmüz Boğazı'ndan hiçbir geminin izinsiz şekilde ABD ablukasını geçemediğini savunan Trump, "Onların artık ne ordusu ne de donanması kaldı. Onları tamamen yok ettik. Çok az füze kapasiteleri kaldı." diye konuştu.
Trump ayrıca, Ukrayna'nın Oleşki kentinde sivillerin bölgeden çıkarılması için geçici olarak sağlanan ateşkes sürecindeki katkısı dolayısıyla eşi Melania Trump'a da teşekkür etti.