ŞÜKRAN GÜNÜ KONUŞMASINDA “İRAN” MESAJI



Şükran Günü dolayısıyla tüm Amerikan halkına ve özellikle ABD askerlerine seslendiğini kaydeden Trump, ülke olarak "en güçlü" oldukları bir dönemden geçtiklerini söyledi.

İran'la savaşta "çok başarılı" olduklarını, Tahran'ın nükleer silah elde edemeyeceğini ve Hürmüz Boğazı'ndan hiçbir geminin izinsiz şekilde ABD ablukasını geçemediğini savunan Trump, "Onların artık ne ordusu ne de donanması kaldı. Onları tamamen yok ettik. Çok az füze kapasiteleri kaldı." diye konuştu.

Trump ayrıca, Ukrayna'nın Oleşki kentinde sivillerin bölgeden çıkarılması için geçici olarak sağlanan ateşkes sürecindeki katkısı dolayısıyla eşi Melania Trump'a da teşekkür etti.