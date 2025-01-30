Trump, göçmenleri Guantanamo'ya gönderecek: 30 bin kişilik gözaltı merkezi!

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'den sınır dışı edilecek 30 bin göçmenin tutulabileceği Guantanamo Körfezi'nde büyük bir gözaltı merkezi kurulması için bir başkanlık emri imzaladı.

"ONLARI GUANTANAMO'YA GÖNDERECEĞİZ"

ABD Başkanı, konuya ilişkin açıklamasında, "Bazıları o kadar kötü ki, geri dönmelerini istemediğimiz için ülkelerin onları tutacağına bile güvenmiyoruz. Bu yüzden onları Guantanamo'ya göndereceğiz. Bu, kapasitemizi hemen ikiye katlayacak. Guantanamo Körfezi'ndeki Göçmen Operasyon Merkezi'ni tam kapasiteye çıkarmak için tüm uygun adımların atılmasını emrediyorum." ifadelerini kullandı.



Açıklamada, "Bu muhtıra, sınır işgallerini durdurmak, suç kartellerini ortadan kaldırmak ve ulusal egemenliği yeniden tesis etmek amacıyla çıkarılmıştır." ifadelerine yer verildi.

LAKEN RILEY YASASI YÜRÜRLÜKTE



Trump, Laken Riley Yasası'nı imzalandı. Yasa, yasadışı göçmenlerin hırsızlık ve soygun gibi suçlardan gözaltına alınmasını öngörüyor.

Yasa, Georgia'da hemşirelik öğrencisi olan Laken Riley'nin şartlı tahliye ile ABD'ye giriş yapan Venezuelalı bir göçmen tarafından öldürülmesinin ardından hazırlandı.

Başkan Trump, yasanın "sayısız ABD vatandaşının hayatını kurtaracağını" belirterek, destek veren Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerine teşekkür etti. Trump'a göre, yasa federal hükümetin göçmen suçlulara yönelik daha sert adımlar atmasını sağlayacak ve sınır güvenliğini artıracak.

KAPASİTE 30 BİN GÖÇMENE ÇIKACAK

Üs halihazırda denizde yakalanan Haitilileri ve Kübalıları barındıran bir göçmen tesisine ev sahipliği yapıyor, ancak tesisin genişletilmesi 30 bin göçmene yer açacak ve Pentagon'un Trump'ın yasa dışı göçü engelleme planlarındaki rolünün genişlediğine işaret edecek.



Gizli göçmen gözaltı merkezi hükümet raporlarında görünmüyor ve endişe verici koşullar da dahil olmak üzere ayrıntılar ancak yakın zamanda ortaya çıktı.

"BİR VAHŞET EYLEMİ"



Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, planı "bir vahşet eylemi" olarak niteledi.



Uluslararası Af Örgütü, Guantanamo'nun "işkence, suçlama veya yargılama olmaksızın süresiz gözaltı ve diğer hukuka aykırı uygulamaların yeri" olduğunu belirterek , Trump'ın yetkisini hapishaneyi kapatmak için kullanması ve burayı yurtdışı göçmen tutuklama merkezi olarak kullanmaması gerektiğini söyledi.