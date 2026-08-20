Trump "Görüşeceğiz" dedi, Kim Jong-un füze fırlattı

Kuzey Kore, bugün Japon Denizi yönüne balistik füze olduğu değerlendirilen bir cisim fırlattı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, fırlatmayı tespit ettiğini duyururken füzenin türü, uçuş mesafesi ve ulaştığı irtifaya ilişkin ayrıntı paylaşmadı. Japon Sahil Güvenliği bölgedeki gemilere olası füze parçalarına karşı dikkatli olmaları yönünde uyarı yayımladı.

Son fırlatmanın balistik füze olduğunun doğrulanması halinde, bu Pyongyang'ın ağustos ayındaki üçüncü füze denemesi olacak.

BİR HAFTADA İKİNCİ FÜZE DENEMESİ

Kuzey Kore son olarak 12 Ağustos'ta doğu yönüne kısa menzilli bir balistik füze fırlatmıştı. Pyongyang ayrıca 6 Ağustos'ta da kısa menzilli balistik füze denemesi gerçekleştirmişti.

Son denemenin, Güney Kore ve ABD'nin ortak askeri tatbikatlarını sürdürdüğü bir dönemde yapılması dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump kısa süre önce ortak tatbikatların kapsamının ve süresinin azaltılması talimatını vermişti. Trump bu kararında tatbikatların maliyetine ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile ilişkilerine işaret etmişti.

Pyongyang ise uzun süredir ABD-Güney Kore ortak tatbikatlarını bir saldırının provası olarak nitelendiriyor.

TRUMP: KUZEY KORE'NİN 57 NÜKLEER SİLAHI VAR

Füze denemesi, Kuzey Kore'nin nükleer cephaneliğinin büyüklüğüne ilişkin tartışmaların yeniden gündeme geldiği bir dönemde gerçekleşti.

Trump, Kuzey Kore liderinin elinde 57 “çok güçlü” nükleer silah bulunduğunu söyledi.

Ancak Güney Kore Savunma Bakanı Ahn Gyu-back, ülkenin nükleer cephaneliğine ilişkin tahminlerin bundan çok daha yüksek olduğunu açıkladı.

Ahn, parlamentoda yaptığı açıklamada özel araştırma kuruluşlarının tahminlerine göre Kuzey Kore'nin yaklaşık 80 ila 120 nükleer savaş başlığına sahip olabileceğini söyledi.

Kesin rakam vermenin oldukça zor olduğunu vurgulayan Ahn, Trump'ın 57 nükleer silah açıklaması sorulduğunda, “Rakamlar biraz farklı görünüyor.” dedi.

TRUMP-KİM GÖRÜŞMESİ GÜNDEMDE

Son gelişmeler, Washington ile Pyongyang arasında yeniden diplomatik temas kurulabileceği yönündeki açıklamaların hemen ardından geldi.

Trump, Kim Jong Un'a görüşme çağrısında bulunduğunu ve Kuzey Kore liderinden yanıt aldığını öne sürerken, çarşamba günü yaptığı açıklamada Kim ile bu yıl içinde görüşmeyi beklediğini söyledi.

Ancak Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, Trump'ın iki lider arasında yakın zamanda iletişim kurulduğu yönündeki açıklamasına karşı çıktı.

Kim Yo Jong buna rağmen Trump ile Kuzey Kore lideri arasındaki kişisel ilişkinin “hala mükemmel” olduğunu belirtti.