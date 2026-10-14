Trump: Grönland'da petrol, doğal gaz ve maden arama faaliyetleri başlamak üzere

Savunma sistemlerinin burada insansız hava araçlarını, füzeleri veya "henüz hayal edilmemiş her türlü silahı" rutin olarak etkisiz hale getireceğini savunan Trump, Grönland 'ın kendilerine dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar "zaman, konum ve görüş hattı" sağladığını ifade etti.

Trump, Grönland'a "ulusal güvenlik" gerekçeleriyle ihtiyaç duyduklarını birçok defa belirtmiş, Danimarka 'ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland ise bu söylemlere tepki göstermişti.

ABD Başkanı Donald Trump , Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Grönland Başbakanı Jens Frederik Nielsen, 22 Eylül'de New York'ta ABD'nin Grönland'da güvenlik kontrollerini sağlamasına ilişkin anlaşmaya imza atmıştı.