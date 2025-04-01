Trump, Grönland'ı istiyor: ABD ve Danimarka ilk kez masaya oturacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden seçilmesi ve Danimarka'ya ait Grönland adasının "kontrolünü ele geçirme" vaadinden bu yana ABD ve Danimarka ilk kez üst düzey bir temas gerçekleştirecek.

DIŞİŞLERİ BAKANLARI MASAYA OTURACAK



Financial Times'ın haberine göre, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, bu hafta ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile ile bir araya gelmeye hazırlanıyor.

İki yetkili, Lars Lokke Rasmussen ve Marco Rubio'nun, perşembe günü Brüksel'de başlayacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı aralarında görüşmeyi planladıklarını bildirdi.



Yetkililer, toplantının Kopenhag ile Washington arasındaki gergin ilişkiler nedeniyle iptal edilebileceğini vurguluyor.

BAŞKAN YARDIMCISI ADAYA GİTMİŞTİ



Trump'ın başkan yardımcısı JD Vance, adaya yaptığı ziyarette "Grönland'a sahip olmalıyız" derken, ABD'nin bu geniş ve mineral zengini ada üzerindeki kontrolünün küresel güvenlik açısından kritik öneme sahip olduğunu öne sürdü.

Ayrıca Vance, Danimarka'nın çevresinde artan Rus ve Çin tehdidine karşı kendini savunamayacağı yönündeki argümanlarını tekrarladı.

DANİMARKA'NIN DURUŞU SERTLEŞİYOR



Daha önce Trump'ın taleplerini görmezden gelen Danimarka, son haftalarda Washington'ın söylemleriyle rekabet edebilmek için taktik değiştirdi.

Dışişleri Bakanı Rasmussen bu hafta sonu Trump yönetiminin yorumlarına alenen karşılık verdi. Rasmussen, "Elbette eleştiriye açığız. Ancak tamamen dürüst olmama izin verin: Bu eleştirilerin iletildiği tonu takdir etmiyoruz... yakın müttefiklerinizle böyle konuşmamalısınız." diye konuştu.

ADANIN BAĞIMSIZLIKHAYALİ

Bazı Grönlandlı politikacılar başlangıçta Trump'ın ilgisinden yararlanarak Kopenhag'dan bağımsızlık isteklerini öne südü. Ancak Danimarka'dan hızlı bir ayrılış, adanın bağımsızlığı konusunda daha büyük tehlikelere yol açabilir.