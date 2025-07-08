Trump: Gümrük vergileri hiçbir şekilde ertelenmeyecek

ABD Başkanı Donald Trump, kendisinin “karşılıklılık” tarifeleri olarak adlandırdığı gümrük vergilerine tabi tutulan ülkelerin 1 Ağustos’tan itibaren ödeme yapmaya başlayacağını ve bu tarihin kesin olduğunu yineledi.

"HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK YOK"

Truth Social’da paylaştığı mesajda Trump, “Bu tarihte herhangi bir değişiklik yok, olmayacak da. Başka bir deyişle, tüm ödemeler 1 Ağustos 2025 itibarıyla tahsil edilecek ve hiçbir şekilde süre uzatımı verilmeyecek” ifadelerini kullandı.

14 ÜLKEYE YENİ GÜMRÜK TARİFELERİ

Trump dün yaptığı paylaşımında da, 14 ülkeye gönderdiği tarife mektuplarını yayımladı.



Japonya ve Güney Kore’ye daha önce açıklanan tarifelere ek olarak; Malezya, Kazakistan, Tunus, Güney Afrika, Bosna Hersek, Endonezya, Bangladeş, Sırbistan, Kamboçya, Tayland, Laos ve Burma da yeni vergi düzenlemelerinden etkilenecek ülkeler arasında yer aldı.



Trump, mektuplarda ülkelerle olan ilişkilerin seyrine göre tarifelerin değişebileceğini belirtti. “Bu tarifeler, ülkenizle olan ilişkilerimize bağlı olarak yukarı ya da aşağı doğru değiştirilebilir” ifadelerini kullanan Trump, misilleme durumunda oranların artabileceği uyarısında bulundu.



Yeni tarife oranları şu şekilde açıklandı:

• Malezya, Kazakistan, Tunus: %25

• Güney Afrika, Bosna Hersek: %30

• Endonezya: %32

• Bangladeş, Sırbistan: %35

• Kamboçya, Tayland: %36

• Laos, Burma: %40



Trump, daha önce Japonya ve Güney Kore’den ABD’ye gönderilen tüm ürünlere sektörel tarifelere ek olarak yüzde 25 vergi uygulanacağını açıklamıştı.

1 AĞUSTOS'A UZATILMIŞTI



Beyaz Saray’ın internet sitesinde yayımlanan Başkanlık kararnamesine göre, Trump’ın daha önce 9 Nisan’da yürürlüğe giren yüzd e10’luk geçici tarife indirimi 1 Ağustos’a kadar uzatıldı. Ancak bu süre Çin hariç diğer ticaret ortakları için geçerli olacak. Ticaret Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlar, kararın uygulanması için gerekli düzenlemeleri yapacak.

BESSENT: "100 MİLYAR DOLAR GELİR ELDE ETTİK"

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Salı günü yaptığı açıklamada, ABD’nin bu yıl şimdiye kadar gümrük vergilerinden yaklaşık 100 milyar dolar gelir elde ettiğini ve bu rakamın 2025 sonuna kadar 300 milyar dolara çıkabileceğini söyledi.