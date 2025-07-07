Trump: Güney Kore ve Japonya'ya yüzde 25 gümrük vergisi getireceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Japonya ve Güney Kore’den yapılan ithalata yüzde 25 gümrük vergisi getirdiğini duyurdu.

Bu karar, anlaşmaya varmak için belirlenen son tarihten önce ticaret ortaklarına gönderdiği ilk mektuplardan biri oldu.



Trump, Japonya ve Güney Kore liderlerine gönderdiği neredeyse aynı ifadelerle kaleme alınmış mektuplarda, iki ülkeyle ticari ilişkilerin “ne yazık ki karşılıklı olmaktan çok uzak” olduğunu belirterek, söz konusu gümrük vergilerinin 1 Ağustos’tan itibaren yürürlüğe gireceğini ifade etti.