Trump, haberi üzüntüyle karşıladı: Kanser teşhisi sonrası Biden'a destek mesajları

Eski ABD Başkanı Joe Biden'a "agresif" olarak tanımlanan prostat kanseri teşhisi konulduğu açıklandı. Biden'ın ofisinden yapılan açıklamanın ardından arka arkaya destek mesajları geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Biden'ın kansere yakalandığı haberinin ardından üzüntü duyduğunu söyledi. Trump, "Melania ve ben Joe Biden'ın son tıbbi teşhisini duymaktan üzüntü duyuyoruz. (Biden'ın eşi) Jill'e en içten ve en iyi dileklerimizi iletiyor ve Joe'ya hızlı ve başarılı bir iyileşme diliyoruz" dedi.

OBAMA: KENDİNE HAS KARARLILIĞIYLA MÜCADELE EDECEK

Barack Obama da eski yakın çalışma arkadaşının teşhis haberinin yayınlanmasından saatler sonra yaptığı açıklamada, Joe Biden'ın kansere karşı “kendine özgü kararlılığıyla” mücadele edeceğini söyledi.

Obama, "Kanserin her türüne devrim niteliğinde tedaviler bulmak için hiç kimse Joe'dan daha fazlasını yapmamıştır ve bu mücadeleyi de kendine has kararlılığı ve zarafetiyle vereceğinden eminim. Hızlı ve tam bir iyileşme için dua ediyoruz" ifadelerini kullandı.

HARRIS: JOE BİR SAVAŞÇIDIR

Biden'ın yardımcısı Kamala Harris de haberi üzüntüyle karşıladı.

Kasım 2024'te yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde partisinin aday listesinde Biden'ın yerini alan Harris, X aracılığıyla yaptığı açıklamada, 80 yaşındaki devlet başkanının fiziksel sağlığı ve zihinsel keskinliğiyle ilgili endişeler karşısında, “Joe bir savaşçıdır ve bu zorluğun üstesinden her zaman hayatını ve liderliğini tanımlayan aynı güç, direnç ve iyimserlikle geleceğini biliyorum” dedi.

