Trump: Haftaya BBC'ye dava açacağım

ABD Başkanı Donald Trump ile BBC arasındaki "montaj" gerilimi gerilim sürüyor.

Washington'dan Florida'ya giderken uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Trump, BBC'yle ilgili yasal sürecin gelecek hafta başlayacağını dile getirdi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüşeceğini de söyleyen Trump ayrıca bu davada isteyeceği tazminatın 1 milyar dolar olduğunu da duyurdu.

Nükleer silah restleşmesine ilişkin de konuşan ABD Başkanı "Diğer ülkeler nükleer silah test etmeye karar verirse, biz de test etmek zorundayız" dedi.

BBC'NİN TEPE YÖNETİCİLERİ İSTİFA ETMİŞTİ

Trump belgeselindeki 2021 Kongre baskınıyla ilgili ifadelerin bağlamından koparılarak montajlandığının ortaya çıkmasının ardından BBC Genel Müdürü Tim Davie ile Haber Direktörü Deborah Turness istifa etti.

ABD Başkanı Trump, istifalara dair, "BBC'deki en üst düzey kişiler dahil olmak üzere patron Tim Davie istifa etti/kovuldu çünkü benim çok iyi (mükemmel) 6 Ocak konuşmamı değiştirirken yakalandılar" yorumunu yaptı.

Tartışma, BBC News'te 28 Ekim 2024'te yayımlanan Panorama programındaki "Trump: İkinci bir şans?" başlıklı belgeselle alakalı. ABD başkanlık seçiminden bir hafta önce yayımlanan belgeselde, Trump'ın 2021'deki Kongre baskını öncesi yaptığı iki farklı konuşmanın birleştirilerek tek bir konuşma gibi sunulduğu ortaya çıktı.

Montaj sonucunda Trump'ın destekçilerine "Kongre'ye yürüyün ve savaşın" mesajı verdiği algısı yaratılırken, konuşmanın aslında yer alan "barışçıl ve vatansever bir şekilde sesinizi duyurun" gibi ifadeler belgeselden çıkarıldı.

BBC, Trump belgeselinin kurgulanmasında "yanlış değerlendirme" yapıldığı gerekçesiyle özür diledi. Kurum, Trump'ın hukuk ekibinden gelen mektubu "inceleyeceğini" de açıkladı. BBC, 2021'de ABD Kongre Binası'na yapılan saldırı öncesinde Trump’ın “şiddet çağrısı yaptığı” izlenimini yarattığı için daha önce de özür dilemişti.

SIZDIRILAN RAPORDA NELER VAR?

Bununla beraber The Telegraph gazetesinin ulaştığı 19 sayfalık iç raporda, BBC’nin “önyargısını” belgeleyen bu “çarpıtılmış” görüntünün izleyiciyi “tamamen yanılttığı” belirtildi. Kurumun standartlar komitesine yeni atanan bir üye tarafından hazırlandığı belirtilen raporun, çeşitli hükümet birimlerinde dolaşımda olduğu bildirildi.

Belgelerde, programın Trump’ın konuşmasının başındaki görüntülerle yaklaşık bir saat sonra yaptığı açıklamaları birleştirerek başkana “hiç söylemediği sözleri söyletmiş” olduğu ifade edildi. Dosyada ayrıca, üst düzey yöneticilerin, kurumun kendi denetim organınca dile getirilen ciddi şikayetleri görmezden geldiği ileri sürüldü.