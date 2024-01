Trump hakkında emlak dolandırıcılığı davası: Kapanış konuşmaları yapıldı

"FİNANSAL DURUM BEYANLARI, 2011'DEN 2021'E KADAR HER YIL YANLIŞTI"



Davanın öğleden sonraki duruşmasında da savcılık makamından avukat Kevin Wallace, Trump tarafının ortaya yeni hiçbir argüman koyamadığını ifade ederek, şirketin hesaplarındaki tutarsızlıkların 2,2 milyar dolar olduğunu tekrarladı. Avukat Wallace, "Finansal durum beyanları, 2011'den 2021'e kadar her yıl yanlıştı." değerlendirmesini paylaştı.



Aynı saatlerde Trump ise davayı kaybetmesi durumunda elinden çıkacak Wall Street civarındaki binasında basın toplantısı düzenleyerek, hakkındaki davaya yönelik eleştirilerini sürdürdü.



Trump, basın toplantısında, davanın siyasi nedenlerle açıldığı iddiasını tekrarlayarak, Başsavcı James ve Yargıç Engoron'a yönelik eleştirilerine devam etti.



New York'ta 2 Ekim'den bu yana devam eden hukuk davasında bu ay sonuna doğru nihai kararın verilmesi bekleniyor.



TRUMP HAKKINDAKİ DOLANDIRICILIK DAVASI



New York Başsavcı Letitia James, Trump'ın, üç çocuğu ve şirketinin servetini 3,6 milyar dolar fazla gösterdiğini öne sürdüğü iddianamede, yargıçtan, Trump ve çocuklarının New York'ta bir daha şirket kurmamasını, 5 yıl boyunca ticari gayrimenkul satın almalarını yasaklamasını ve 370 milyon dolar para cezasına çarptırılmasını talep ediyor.



"Emlak sektöründe yıllarca çok sayıda kişi ve kurumu dolandırdığı" suçlamasıyla açılan davada, Yargıç Arthur Engoron, eski Başkan Trump ve "Trump Organization" adlı şirketinin anlaşmalar ve finansman sağlama evrakında, varlıklarına aşırı değer biçerek ve net servetini abartarak bankaları, sigortacıları ve iş dünyasından kişileri dolandırdığına ilişkin suçlamaların mahkemede görülmesine hükmetmişti.



Engoron, 35 sayfalık kararında, Trump ile şirketi ve yöneticilerinin, yıllık finansal durumları hakkında sürekli yalan söyleyerek uygun şartlarda kredi ve düşük sigorta primi elde ettiklerini belirtmişti.