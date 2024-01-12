Trump hakkında emlak dolandırıcılığı davası: Kapanış konuşmaları yapıldı

Donald Trump'ın da sabahki bölümüne katıldığı davada taraflar son kozlarını ortaya koydu. Trump'ın avukatı Chris Kise, yaklaşık 2 saat süren savunmasında, yargıçtan müvekkili hakkındaki iddiaları reddetmesini isterken, New York Başsavcısı Letitia James'in ticari emlak sektöründeki para akışına müdahil olmak için sınırsız güç istediğini öne sürdü.



Kise, mağdursuz bir suçun peşine düşülerek şirketlere ceza verilmemesi gerektiğini savunarak, bu davadan çıkacak kararın New York'taki tüm şirketleri etkileyeceğini ileri sürdü.



Trump'n diğer avukatı Alina Habba da Başsavcı James'in siyasi insiyakla Trump'ı soruşturduğunu iddia etti. Habba, "Eğer Trump ve ailesi dolandırıcılık yapmak isteseydi, dünyanın en sofistike ve sıkı denetime tabi şirketlerinden olan Deutsche Bank veya Zurich Sigortayı seçmezlerdi." dedi.



"OLUP BİTENLER BANA YÖNELİK BİR SAHTEKARLIKTIR"



Duruşmaya öğlen arası verilmeden önce avukatı, Yargıç Arthur Engoron'dan duruşma salonundaki Trump'ın 3-5 dakika konuşma yapıp yapamayacağını sordu. Engoron da sadece davanın içeriği ve gerçeklere bağlı kalması şartıyla Trump'a izin verdi.



Trump, şirketinin mali tablolarının mükemmel olduğunu, aleyhlerine hiçbir tanık bulunmadığını, kredi aldıkları bankalara paraları geri ödediklerini belirterek, "Bu dava siyasi bir cadı avı. Burada olup bitenler bana yönelik bir sahtekarlıktır. Seçimlerde tekrar kazanamayacağımdan emin olmak istiyorlar ve bu kısmen seçime müdahaledir." ifadelerini kullandı.



Donald Trump'ın davanın içeriği dışında beyanlarda bulunduğu uyarısıyla araya giren yargıç, avukatından müvekkilini kontrol altına almasını istedi. Trump'ın konuşmasına devam etmesi üzerine Engoron, saati göstererek duruşmaya öğlen arası verdi.



Trump, önceki gün söz konusu hukuki davanın kapanış oturumunda konuşma talebinde bulunmuş ancak Yargıç Engoron'un koyduğu "politik içerik ve bireysel saldırı olmadan sadece dava hakkında konuşma" şartını kabul etmeyince talebi onaylanmamıştı.

"FİNANSAL DURUM BEYANLARI, 2011'DEN 2021'E KADAR HER YIL YANLIŞTI"



Davanın öğleden sonraki duruşmasında da savcılık makamından avukat Kevin Wallace, Trump tarafının ortaya yeni hiçbir argüman koyamadığını ifade ederek, şirketin hesaplarındaki tutarsızlıkların 2,2 milyar dolar olduğunu tekrarladı. Avukat Wallace, "Finansal durum beyanları, 2011'den 2021'e kadar her yıl yanlıştı." değerlendirmesini paylaştı.



Aynı saatlerde Trump ise davayı kaybetmesi durumunda elinden çıkacak Wall Street civarındaki binasında basın toplantısı düzenleyerek, hakkındaki davaya yönelik eleştirilerini sürdürdü.



Trump, basın toplantısında, davanın siyasi nedenlerle açıldığı iddiasını tekrarlayarak, Başsavcı James ve Yargıç Engoron'a yönelik eleştirilerine devam etti.



New York'ta 2 Ekim'den bu yana devam eden hukuk davasında bu ay sonuna doğru nihai kararın verilmesi bekleniyor.



TRUMP HAKKINDAKİ DOLANDIRICILIK DAVASI



New York Başsavcı Letitia James, Trump'ın, üç çocuğu ve şirketinin servetini 3,6 milyar dolar fazla gösterdiğini öne sürdüğü iddianamede, yargıçtan, Trump ve çocuklarının New York'ta bir daha şirket kurmamasını, 5 yıl boyunca ticari gayrimenkul satın almalarını yasaklamasını ve 370 milyon dolar para cezasına çarptırılmasını talep ediyor.



"Emlak sektöründe yıllarca çok sayıda kişi ve kurumu dolandırdığı" suçlamasıyla açılan davada, Yargıç Arthur Engoron, eski Başkan Trump ve "Trump Organization" adlı şirketinin anlaşmalar ve finansman sağlama evrakında, varlıklarına aşırı değer biçerek ve net servetini abartarak bankaları, sigortacıları ve iş dünyasından kişileri dolandırdığına ilişkin suçlamaların mahkemede görülmesine hükmetmişti.



Engoron, 35 sayfalık kararında, Trump ile şirketi ve yöneticilerinin, yıllık finansal durumları hakkında sürekli yalan söyleyerek uygun şartlarda kredi ve düşük sigorta primi elde ettiklerini belirtmişti.