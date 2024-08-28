Trump hakkında yeni iddianame: Seçim sonucunu tersine çevirme girişimi

Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve Cumhuriyetçilerin Başkan Adayı Donald Trump bir kez da mahkemelerle gündemde.



Nedeni ise Özel yetkili savcı Jack Smith'in, 2020 başkanlık seçimlerinin sonucunu tersine çevirme girişimleriyle ilgili Trump hakkında, yeni bir iddianame sunması.



İddianamede Trump'a yöneltilen suçlamalar daraltıldı.Eski Başkan'ın Adalet Bakanlığı'yla olan etkileşimlerine yönelik kısım çıkarıldı. Yeni iddianamede özel savcı Smith'in Demokrat Joe Biden'ın galip çıktığı eyaletlerde Trump'ın kazanmış gibi görünmek için müttefikleri tarafından düzenlenen bir plana katıldığına ilişkin suçlama bulunuyor.



Bu Smith'in Trump hakkında en kritik iddialarından biri olarak gösteriliyor.



Amerikan Yüksek Mahkemesi, 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü ve 2020 Başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları için eski Başkan Donald Trump'ın "bazı konularda dokunulmazlığı" bulunduğuna hükmetmişti.

SEÇİM YARIŞI



Diğer yandan Trump'ın Amerikan Başkanlığı için çalışmaları sürüyor.



Cumhuriyetçilerin adayı, Demokrat isim Kamala Harris ile 10 Eylül'de televizyon tartışmasına katılacağını duyurdu.



Münazara, Amerikan ABC kanalında yayınlanacak.



Trump, tartışma kurallarının en son Başkan Joe Biden'la yaptığı münazara ile aynı olacağını kaydetti.



Demokrat rakibi Kamala Harris ise başkan yardımcısı adayı Tim Walz ile birlikte Biden'ın yarıştan çekilmesinden bu yana ilk röportajını Amerikan CNN yayın kuruluşu ile yapacak.



Harris, Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesiyle Demokratların başkan adaylığı için ön plana çıkmıştı. Ancak o günden bu yana özellikle Cumhuriyetçiler tarafından röportaj vermemekle eleştirilyordu.

