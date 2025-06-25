Trump hakkındaki azil tasarısı reddedildi
ABD'nin kongreden onay almadan İran'ı vurması nedeniyle Trump hakkında verilen azil tasarısı 79'a karşı 334 oyla reddedildi.
İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan çatışmalara ABD’nin de bombalamalarla katılması nedeniyle Başkan Donald Trump hakkında verilen azil tasarısı reddedildi.
ABD Kongresi'nin Temsilciler Meclisi kanadında, Texas’ın Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Al Green tarafından verilen azil tasarısı oylamaya sunuldu.
ABD'nin Kongre'den onay almadan İran'a yönelik düzenlediği hava saldırıları nedeniyle Başkan Trump'ın görevden azlini isteyen tasarı, 79 "evet" oyuna karşılık 344 "hayır" oyu ile reddedildi.
Oylamada ezici çoğunluğun “hayır” oyu kullanması, Demokratların ABD’nin İran’a yönelik saldırılarından duyduğu rahatsızlığa rağmen Trump'ı görevden alma konusunda istekli olmadıkları şeklinde yorumlandı.
Temsilciler Meclisi'ndeki 435 koltuğun 220'sini Cumhuriyetçiler, 212'sini de Demokratlar elinde tutuyor, 3 koltuk da boş bulunuyor.
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