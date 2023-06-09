Trump hakkındaki iddianame açıklandı (Hangi suçlamalar yöneltildi?)

TRUMP HANGİ SUÇLAMALARLA KARŞI KARŞIYA?



Eski başsavcı Jack Smith, Trump'ın Florida'da bulunan malikanesinden çıkan "gizli belgeler" soruşturması kapsamındaki dava dosyasının kamuya açıklanmasının ardından basın toplantısı düzenledi.



Trump'ın, "ulusal güvenlik yasalarını ağır şekilde ihlal etmek" ve "adaleti engellemek için bir komploya katılmakla" suçlandığını belirten Smith, iddianamenin Florida'daki bir bölge mahkemesinde büyük jüri tarafından oylandığını kaydetti.



Smith, "İsnat edilen suçların kapsamını ve ciddiyetini anlamak için herkesi (iddianameyi) baştan sona okumaya davet ediyorum." diye konuştu.



Ulusal savunma bilgilerini koruyan yasaların ABD emniyeti ve güvenliği için kritik öneme sahip olduğu değerlendirmesine bulunan Smith, bu yasaların uygulanması gerektiğine vurgu yaptı.



Smith, yasaların herkes için geçerli olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:



"Bu davadaki sanıkların, makul bir şüphenin ötesinde bir mahkemede suçlulukları kanıtlanana kadar masum kabul edilmesi gerektiğini belirtmek benim için çok önemli. Bu amaçla, ofisim, kamu yararına ve sanığın haklarına uygun olarak bu konuda hızlı bir yargılama yapılmasını isteyecektir."



Trump'ın Florida'daki malikanesinden çıkan "gizli belgeler" soruşturması kapsamındaki dava dosyası kamuya açıklanmıştı. 49 sayfalık dava dosyasında, Trump'a karşı aralarında "ulusal savunma bilgilerinin kasıtlı olarak saklanması" dahil 37 suçlama yöneltilmişti.



MALİKANESİNDEN ÇIKAN GİZLİ BELGELER



Trump'ın Florida'daki evi, 8 Ağustos 2022 sabahında "gizli belgeler" soruşturması için FBI ajanları tarafından basılarak aranmıştı.



Baskını ve hakkında devam eden soruşturmaları "siyasi" olarak niteleyen Trump, özellikle Mar-a-Lago'dan alınan belgelerin "bağımsız bir hakem veya özel bir hakim" tarafından incelenmesi talebinde bulunmuştu.



Trump hakkında yürütülen "gizli belgeler" ve "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmalarına, özel yetkili uzman olarak atanan eski başsavcı Jack Smith başkanlık ediyor.



Donald Trump, 4 Nisan'da, 2016 başkanlık seçimleri sırasında bir kadına "sus payı" ödediği yönünde kendine yöneltilen cezai suçlamalar kapsamında Manhattan Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkmıştı. Trump, hakkındaki suçlamaları reddetmişti.