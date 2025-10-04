Trump: Hamas hızlı olmalı, yoksa her şey tepetaklak olur
ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın "hızlı hareket etmesi" gerektiğini söyleyerek "Gecikmeye asla müsamaha göstermem" açıklamasında bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in rehine takası ve barış anlaşmasına fırsat tanımak amacıyla bombalamaları geçici olarak durdurmasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, Hamas'ın "hızlı olması gerektiğini" söyledi.
Taraflara “barış sürecini hızla tamamlamaları” çağrısında bulunarak, “Herkesin adil biçimde muamele göreceğini” vurgulayan Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“İsrail’in, rehine iadesi ve barış anlaşmasının tamamlanabilmesi için bombalamaları geçici olarak durdurmasını takdir ediyorum. Hamas hızlı hareket etmeli, aksi halde tüm bahisler bozulur.
Gecikmeye -ki birçok kişi bunun olacağını düşünüyor- ya da Gazze’nin yeniden tehdit oluşturacağı bir sonuca asla müsamaha göstermem.
Hadi bunu hızlı bir şekilde bitirelim. Herkes adil biçimde muamele görecek!”
HAMAS PLANA YANIT VERMİŞTİ
ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Planı'na Netanyahu'nun onayının ardından Hamas'tan da yanıt gelmişti.
Hamas, tüm İsrailli rehineleri serbest bırakmaya hazır olduklarını açıklamış, silah bırakma konusunda ise şartları olduğunu aktarmıştı.
İsrail ordusu ise Gazze kentinde savunma pozisyonuna geçti.
İsrail yönetimi, müzakere heyetine görüşmelere hazırlanmaları için talimat verdi.
Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff da müzakereler için Mısır'a gidiyor.