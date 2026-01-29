ABD Başkanı Donald Trump, Kabine toplantısında basını açıklamalarda bulundu.



Gazze'den rehinelerin geri dönüşünde Hamas'ın büyük bir etken olduğunu belirten Trump, “Hamas silah bırakacak gibi görünüyor” dedi.

Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ise Gazze savaşını sona erdirmeye yönelik ABD planının ikinci aşamasının devam ettiğini belirtti.

“PUTİN'DEN KİEV'E ATEŞ AÇMAMASINI İSTEDİM, 1 HAFTALIĞINA KABUL ETTİ”



Ukrayna'da savaşa ilişkin de açıklamalarda bulunan Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in soğuk hava nedeniyle bir hafta boyunca Kiev'e ateş açmamayı kabul ettiğini söyledi.

Trump, "Başkan Putin'den soğuk havalar nedeniyle bir hafta boyunca Kiev'e ve çeşitli kasabalara ateş açmamasını şahsen rica ettim ve o da bunu kabul etti" dedi.

“VENEZUELA HAVA SAHASINI UÇUŞLARA AÇIYORUZ”

Venezuela ile çok iyi ilişkileri olduğunu belirten Trump, “Venezuela hava sahasını uçuşlara açıyoruz” ifadelerini kullandı.