"Trump, hapiste de olsa adaylıktan vazgeçmeyecek"

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'ne (RNC) günler kala tarihi "sus payı" davası kapsamında hapis cezasına çarptırılabilir. Ancak partinin eş başkanı ve eski başkanın gelini Lara Trump, bu cezanın Trump'ın partinin adaylığını kabul etmesini engellemeyeceğini söylüyor.

"Trump, hapiste de olsa adaylıktan vazgeçmeyecek"

Cumhuriyetçi Parti'nin eş başkanı ve aynı zamanda eski Başkanı 'ın gelini olan Lara Trump, verdiği bir röportajda Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nden günler önce sus payı davası yargıcı Juan Merchan'ın eski başkanı hapse atması olasılığını tartıştı.

Trump geçtiğimiz ay, New York’ta yargılandığı "sus payı" davasında, hakkındaki 34 suçlamanın tamamından jüri tarafından suçlu bulunmuştu. Bu karar Trump'ı ABD tarihinde hüküm giyen ilk eski başkan yapmıştı. Trump, suçsuz olduğunu savunmuştu.

Trump'ın ceza duruşması 11 Temmuz'da, Milwaukee'de Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nin başlamasından 4 gün önce yapılacak.

Lara Trump verdiği röportajda, "Donald Trump'ın Trump Tower'da, Mar-a-Lago'da ya da onu kapatmaya çalıştıkları başka bir yerde olması önemli değil" diye konuştu.

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"RESMİ BAŞKAN ADAYIMIZ DONALD TRUMP"

Trump'ın adaylığının kesin olduğunu vurgulayan gelini, "Cumhuriyetçi Parti olarak onu resmi başkan adayımız olarak göstereceğiz. Nerede olursa olsun bunu kabul edecek. Yoluna bizim adayımız olarak devam edecek" ifadelerini kullandı.

Ayrıca eski başkanın ceza davasını tekrar "seçimlere müdahale" olarak tanımlayan Lara Trump, karar sonrasında bağışlarda yaşanan ani artışa atıfta bulunarak bunu seçim kampanyası açısından "olumlu" olarak nitelendirdi.

Lara Trump sözlerine, "Demokratlar 'ı devirmek için ne zaman hukuk savaşı ya da her türlü çılgın taktiği denese, bunun bir şekilde bumerang gibi kendilerine döndüğüne ve Donald Trump'ı daha da güçlendirdiğine inanıyorum" ifadeleriyle devam etti.

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