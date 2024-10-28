Trump: Harris bizi 3. Dünya Savaşı'na sokacak

ABD basınındaki haberlere göre, Pensilvanya eyaletinde düzenlediği mitingde konuşan Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, Demokrat rakibi Kamala Harris'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping gibi liderlerle "başa çıkma" konusunda yetersiz kalacağını savundu.

Dünyanın küresel çapta bir savaşa "hiç bu kadar yakın" olmadığını dile getiren Trump, başkan olması halinde bu tür bir savaştan kaçınacağı sözünü verdi.



Trump, "Harris'i başkan yapmak milyonlarca insanın hayatıyla kumar oynamak anlamına geliyor. Harris, işini doğru düzgün yapamayacak kadar beceriksiz olduğu için bizi kesinlikle 3. Dünya Savaşı'na sokacaktır." ifadesini kullandı.

ANKETLERDE DURUM NE?

ABD seçim yarışında son düzlüğe girildi. Son anketler Demokrat aday Kamala Harris'in çok küçük bir farkla önde olduğunu ortaya koydu.

Uzmanlar, seçim sonuçlarının hangi kampanyanın seçim gününe kadar daha iyi bir iş çıkardığına göre belirleneceğini düşünüyor.

Son anketler seçmenlerin tercihleri konusunda demografik faktörlere, özellikle de rekor düzeyde bir cinsiyet uçurumuna işaret ediyor.