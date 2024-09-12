Trump: "Harris ile yeni bir canlı yayın düellosu olmayacak"

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, Demokrat rakibi Kamala Harris ile ikinci kez canlı yayın tartışmasına çıkmayacağını açıkladı.

Trump: "Harris ile yeni bir canlı yayın düellosu olmayacak"

'de kasım ayında yapılacak başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, rakibi Kamala Harris ile ilk kez kozlarını paylaştığı canlı yayın tartışmasını kazananın kendisi olduğunu, yeni bir canlı yayın tartışması olmayacağını duyurdu.

Trump paylaşımında, şunları kaydetti: 

"Bir boksör kaybettiğinde ağzından çıkan ilk söz 'rövanş istiyorum' olur. Anketler, salı gecesi Demokratların radikal sol adayı yoldaş Kamala Harris'e karşı tartışmayı benim kazandığımı açıkça gösterdi ve o da hemen ikinci tartışma çağrısında bulundu. O ve sahtekar Joe (Biden), milyonlarca suçlunun ve akli dengesi bozuk insanın tamamen kontrolsüz biçimde ABD'ye akın etmesi ve enflasyonun orta sınıfımızı yok etmesiyle ülkemizi mahvetti. Bunu ve Kamala ile Joe'nun neden olduğu diğer sorunları herkes biliyor.

Joe ile yapılan ilk canlı yayın tartışmasında ve yoldaş Harris ile yapılan ikinci canlı yayın tartışması sırasında bu konu çok detaylı bir şekilde ele alındı. O (Kamala Harris), Fox'a katılmadı ve NBC ile CBS'e katılmayı reddetti. Kamala yaklaşık son 4 yıllık dönemde yapması gerekenlere odaklanmalı. Üçüncü canlı yayın tartışması olmayacak" 

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