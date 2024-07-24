Trump, Harris'e meydan okudu: "Adayların tartışması çok önemli"

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Demokratların muhtemel başkan adayı Kamala Harris'e meydan okudu. Eski başkan, gazetecilere parti adaylarının birbirleriyle tartışma "yükümlülüğü" olduğunu söyleyerek, "Onunla tartışmak istiyorum ama Biden'dan farklı olmayacak. Çünkü aynı politikalara sahipler" ifadelerini kullandı.

Trump, Harris'e meydan okudu: "Adayların tartışması çok önemli"

, Demokratların muhtemel başkan adayı Kamala Harris ile canlı yayında tartışma sözü verdi. Trump, başkan yardımcısıyla "birden fazla kez tartışmaya istekli" olduğunu söyledi.

Eski başkan, gazetecilerle yaptığı bir görüşmede, Harris'le mücadele etmenin "önemli" olduğuna inandığını ve parti adaylarının birbirleriyle tartışma "yükümlülüğü" olduğunu söyledi.

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BIDEN İÇİN SONUN BAŞLANGICI

Trump'ın geçen ay Joe Biden ile ilk tartışmada yaşadığı ve felaket olarak nitelenen çekişme, başkanın yeniden seçilme kampanyasının sonunun başlangıcı oldu.

Biden'ın yarıştan çekilmesinin ardından Harris, partisinin ezici desteğini alarak onun yerine geçmeye hazırlanıyor.

Trump ise ülkenin kasım ayında sandık başına gitmesinden önce Harris'le birlikte tartışma sahnesine çıkmaya hazır olduğunu söylüyor.

Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Demokrat veya Cumhuriyetçi adaysanız, tartışmak gibi bir yükümlülüğünüz olduğunu düşünüyorum" dedi.

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BİR SONRAKİ TARTIŞMA ABC'DE

Trump şöyle devam etti: "ABC konusunda heyecanlanmıyorum çünkü onlar gerçekten sahte ... Aslında Joe Biden'dan bir kahraman yaratmaya çalışıyorlar, oysa tarihin en kötü başkanıydı."

Trump ayrıca Harris'e karşı yapacağı tartışmanın Biden'a karşı yapacağı tartışmayla aynı sonucu doğurmasını beklediğini söyleyerek, "Onunla tartışmak istiyorum ama Biden'dan farklı olmayacak. Çünkü aynı politikalara sahipler" ifadelerini kullandı.

İlk tartışma 27 Haziran'da CNN'de yapılmıştı, ikinci tartışma ise 10 Eylül'de ABC News'de yapılacak.

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