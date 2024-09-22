Trump, Harris'in CNN'de canlı yayın önerisini reddetti

Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, Demokrat rakibi Kamala Harris'in "23 Ekim'de CNN'de canlı yayında tartışalım" şeklindeki önerisini "tartışma için çok geç" diyerek reddetti.

Trump, Harris'in CNN'de canlı yayın önerisini reddetti

'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken, Harris ile Trump arasında yeni bir canlı yayın tartışması merak konusu oldu.

Demokratların adayı Kamala Harris'in seçim ofisinden yapılan açıklamada, 23 Ekim'de CNN'de Harris'in Trump ile karşılaşmaya hazır olduğu açıklanırken Harris'in bu çağrısına seçim mitingi düzenlediği Kuzey Carolina'dan yanıt veren Trump, "Başka bir tartışma programıyla ilgili sorun şu ki artık bunun için çok geç, oy verme işlemleri şimdiden başladı." diyerek çağrıyı reddetti.

Harris'ten önce Demokratların başkan adayı olan ABD Başkanı Joe Biden ile 27 Haziran'da ilk canlı yayın tartışmasına çıkan Trump, 10 Eylül'de ise Harris ile karşı karşıya gelmişti.

Demokratlarda Kamala Harris ile Cumhuriyetçilerde 'ın yarıştığı bu yılki başkanlık seçimleri, ABD Başkanı Joe Biden'ın temmuz ayında yarıştan çekilmesinin ardından yeni bir boyut kazanmıştı.

ABD'de ülke geneli anketlerde Harris yüzde 49,3 oy oranıyla Trump'ın az farkla önünde bulunuyor; Trump ise yüzde 47,4 oy desteğine sahip gözüküyor.

Öne Çıkan Video

Velinin silahı tutukluk yaptı, okul müdürü ölümden döndü

DÜNYA HABERLERİ

Arjantin'de 6.0 büyüklüğünde deprem

Arjantin'de 6.0 büyüklüğünde deprem

İsrail saldırılarında Gazze'de 43 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail saldırılarında Gazze'de 43 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail, Lübnan’da yeni hedefleri bombalıyor

İsrail, Lübnan’da yeni hedefleri bombalıyor

İtalya'da binlerce kişi İsrail'i protesto etti

İtalya'da binlerce kişi İsrail'i protesto etti

Lübnan Başbakanı Mikati'den uluslararası topluma İsrail çağrısı

Lübnan Başbakanı Mikati'den uluslararası topluma İsrail çağrısı

Kamala Harris, CNN'den gelen münazara teklifini kabul etti

Kamala Harris, CNN'den gelen münazara teklifini kabul etti

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...