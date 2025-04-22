Trump - Harvard anlaşmazlığı sürüyor: Üniversite ABD yönetimine dava açtı

Harvard Üniversitesi ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump arasındaki anlaşmazlık büyüyor. Üniversite, Trump'ın fonları durdurmasının üzerine dava açtı. Açıklamayı üniversitenin rektörü Alan Garber yaptı.

Başkan Donald Trump, Filistin yanlısı protestoları gerekçe göstererek üniversitenin 2 milyar 200 milyon dolarlık fonunun dondurulmasına karar vermişti.



Garber, 1 milyar dolarlık fonun daha dondurulmasının gündemde olduğunu belirtti. Garber, üniversitenin vergi muafiyetinin de kaldırılmasının göz önünde bulunduğunu vurgulayarak, bu ve benzeri faaliyetlerin eğitim, araştırma ve sağlık alanlarında "ciddi sonuçları" olacağının altını çizdi.



Garber, hükümetin üniversitede "kimin işe alınacağı ve ne öğretileceğini" kontrol etmeye çalıştığını aktararak, "Bugün, Amerikan yükseköğretimini dünya için bir yol gösterici haline getiren değerleri savunuyoruz." dedi.



TRUMP İLE HARVARD ARASINDA ANLAŞMAZLIK

Trump yönetimi, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteye yönelik, başta Filistin destekçisi kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek, federal fonları dondurma tehdidinde bulunmuştu.



Yönetim, Harvard Üniversitesine çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 8,7 milyar doları aşkın hibenin "sivil haklar yasalarına uygun şekilde kullanıldığından emin olmak amacıyla" soruşturma açıldığını duyurmuştu.



Federal yönetimin bu tehdidine karşılık Harvard Üniversitesi, Trump'ın "üniversitede reform" yönündeki taleplerini kabul etmeyeceğini açıklamıştı. Harvard Üniversitesi profesörleri, Trump yönetiminin okula sağlanan 8,7 milyar dolarlık federal fonları soruşturma kararına karşı dava açmıştı.



Trump yönetimi de Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermişti.



Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Harvard'a sağlanan fonların dondurulmasını "antisemitizmle ilgili yasaların" uygulanmasıyla savunmuştu.



ABD Gelir İdaresi (IRS) ise Harvard Üniversitesinin vergi muafiyetini kaldırmayı değerlendirdiğini duyurmuştu.