Trump hastaneye kaldırıldı iddiası

ABD medyasında ve sosyal medya platformlarında, ABD Başkanı Trump’ın Washington’daki Ulusal Askeri Hastane’ye kaldırıldığı yönünde çeşitli iddialar gündeme geldi. Trump’ın son günlerde kamuoyu karşısına çıkmaması iddiaların kısa sürede geniş kitlelere yayılmasına neden oldu.

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddiaları kesin bir dille yalanladı. Cheung, "Başkan Trump kadar Amerikan halkı için daha çok çalışan bir başkan hiç olmamıştır. Bu Paskalya hafta sonu boyunca Beyaz Saray ve Oval Ofis’te aralıksız çalışmaktadır. Tanrı onu kutsasın" ifadelerini kullandı. Cheung’un açıklaması, Beyaz Saray’ın resmi X hesabı üzerinden de paylaşıldı.

ABD Başkan Trump’ın son günlerde kamuoyu karşısına çıkmaması ve programındaki değişiklikler dikkat çekti. Trump, en son çarşamba akşamı ulusa sesleniş konuşmasında ekranlarda görüldü.