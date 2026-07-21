Trump hedef göstermişti. Kazma Dağı iddiası gündemde: "İçindeki tünellerde saklıyorlar"

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, İsrail'in ABD'ye oldukça kritik bir istihbarat ilettiğini yazdı.

Bu istihbarat, "İran , Haziran 2025'te 12 gün savaşının ardından binlerce uranyum zenginleştirme santrifüjünü Kazma Dağındaki nükleer tesisine taşıdı." yönünde.

ABD Başkanı Donald Trump , 13 Temmuz'da verdiği bir röportajda Kazma Dağı'nı hedef alabileceklerini söylemişti.

İran'da "Kolang Dağı" olarak da bilinen Kazma Dağı tesisi, yıllardır ABD ve İsrail tarafından izleniyor.

SON 15 AYDA KAMYON TRAFİĞİ ARTTI

Nükleer konular üzerine çalışmalar yürüten "Bilim ve Uluslararası Güvenlik Enstitüsü" isimli düşünce kuruluşuna göre bölgede son 15 aydır kamyon trafiği arttı. Tünel güçlendirme çalışmaları yapıldığı ve bir güvenlik çemberinin oluşturulduğu belirtiliyor.

Enstitü başkanı David Albright, “İran’ın santrifüjleri tünellere taşımış olması muhtemel.” dedi.

Dağa santrifüjlerin taşınmasının İran'ın orada mutlaka bir zenginleştirme tesisi inşa ettiği anlamına gelmediği belirtiliyor.

NÜKLEER TESİSLER BOMBALANDIKTAN SONRA BU ADIM ATILMIŞ OLABİLİR

Tahran'ın Haziran 2025'teki nükleer tesislerinin bombalanmasının ardından, imha edilme riskini en aza indirmek amacıyla elinde kalan santrifüjleri Kazma Dağı'na taşımış olabileceğine dikkat çekiliyor.

Uzmanlar, Kazma Dağı yeraltı kompleksinin sağlam kayaların altında yaklaşık 90 ila 137 metre derinliğe inşa edildiğini ve çeşitli nükleer tesislere ev sahipliği yapabilecek kapasitede olduğunu tahmin ediyor.

İsrailli ve Amerikalı yetkililer, İran'ın bu tünelleri nükleer ekipman depolamak veya küçük bir zenginleştirme tesisi kurmak amacıyla kullanabileceğinden endişe duyuyor.

Kazma Dağı, geçen yıl 12 gün savaşında ve Şubat'ta başlayan son savaşta hedef alınmamıştı.