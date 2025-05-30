Trump: Hem Putin hem Zelenski çok inatçı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerine ilişkin "Hem Putin hem de Zelenski çok inatçı" dedi.

Trump: Hem Putin hem Zelenski çok inatçı

Hükümetteki görevinden ayrılan için Beyaz Saray'da tören yapıldı.

Musk, "Trump'ın dostu ve danışmanı olmaya devam edeceğim" dedi. Trump ise "Musk harika bir iş çıkardı" ifadelerini kullandı. 

Trump: Hem Putin hem Zelenski çok inatçı - 1

Törende ABD Başkanı , gündeme ilişkin konularda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 


İsrail ve Hamas'ın ateşkes anlaşmasına çok yakın olduklarını söyleyen Trump, İran'la da anlaşmaya yakın olduklarını belirtti. 

Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmeleri hakkında da açıklama yapan Trump, hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hem de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin çok inatçı olduğunu söyledi. 

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...