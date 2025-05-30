Trump: Hem Putin hem Zelenski çok inatçı
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerine ilişkin "Hem Putin hem de Zelenski çok inatçı" dedi.
Hükümetteki görevinden ayrılan Elon Musk için Beyaz Saray'da tören yapıldı.
Musk, "Trump'ın dostu ve danışmanı olmaya devam edeceğim" dedi. Trump ise "Musk harika bir iş çıkardı" ifadelerini kullandı.
Törende ABD Başkanı Donald Trump, gündeme ilişkin konularda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
İsrail ve Hamas'ın ateşkes anlaşmasına çok yakın olduklarını söyleyen Trump, İran'la da anlaşmaya yakın olduklarını belirtti.
Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmeleri hakkında da açıklama yapan Trump, hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hem de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin çok inatçı olduğunu söyledi.
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