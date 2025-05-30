Trump: Hem Putin hem Zelenski çok inatçı

Törende ABD Başkanı Donald Trump, gündeme ilişkin konularda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



İsrail ve Hamas'ın ateşkes anlaşmasına çok yakın olduklarını söyleyen Trump, İran'la da anlaşmaya yakın olduklarını belirtti.



Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmeleri hakkında da açıklama yapan Trump, hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hem de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin çok inatçı olduğunu söyledi.