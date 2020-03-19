Trump hep büyüklere hem çocuklara para dağıtacak

Amerikan Fow News televizyonuna konuşan ABD Başkanı Donald Trump corona virüs (Covid-19) ile ekonomik açıdan mücadele için yeni bir yardım paketi açıkladı.



Trump yardım paketi çerçevesinde, ABD vatandaşı her yetişkine 1000 dolar ve çocuklara 500 dolar para yardımı yapılacağını söyledi.



İki yetişkin, iki çocuktan oluşan dört kişilik bir aileye doğrudan 3000 dolar para yardımı yapılacak.



ABD'lilere doğrudan para dağıtmayı amaçlayan yardım paketi 500 milyar dolardan oluşuyor.