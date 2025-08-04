Trump, Hindistan'a uygulanan gümrük vergisini artıracak

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan’ın Rusya’dan büyük miktarda petrol satın alması ve bu petrolün bir kısmını küresel piyasalarda kar amacıyla satması nedeniyle Hindistan’a uygulanan gümrük vergilerini önemli ölçüde artıracağını açıkladı.



Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



“Hindistan yalnızca büyük miktarda Rus petrolü satın almakla kalmıyor, aynı zamanda bu petrolün önemli bir kısmını küresel piyasalarda yüksek karlarla satıyor. Ukrayna’da Rus savaş makinesi tarafından öldürülen insanları umursamıyorlar.”

ABD Başkanı, bu nedenle Hindistan’ın ABD’ye ödediği gümrük vergilerini kayda değer şekilde artıracağını duyurdu.