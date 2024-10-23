Trump: Hitler'inkiler gibi sadık generallere ihtiyacım var

ABD seçimlerine iki haftadan az bir zaman kala ABD basını adayların son durumunu ve söylemlerini mercek altına alıyor.



Ülkenin en üst makamına yeniden aday olan eski ABD Başkanı Donald Trump, The Atlantic dergisinde yayınlanan bir makalenin iddiasına göre, "Hitler gibi" kendisine tamamen sadık generallere ihtiyacı olduğunu söyledi.

"DONALD TRUMP FAŞİST TANIMINA UYUYOR"



Dergi, iddiasını Eski Deniz Kuvvetleri Generali John Kelly'nin ifadelerine dayandırdı. Kelly, Donald Trump'ın faşist tanımına uyduğunu ve kazanırsa ülkeyi diktatör gibi yöneteceğini öne sürdü.



Kelly, Trump'ın iç siyasi düşmanlarına karşı askeri güç kullanma önerisinin kendisini bu konuda harekete geçirdiğini belirterek endişelerini dile getirdi.

"NEDEN ALMAN GENERALLERİ GİBİ OLAMIYORSUN?"



Kelly, 2022'de yayınlanan bir kitapta ilk kez açıklanan bir olayı da doğruladı. Kitapta Trump'ın Kelly'ye, "Neden Alman generalleri gibi olamıyorsun?" diye sorduğu ve Hitler'in generallerinin "ona tamamen sadık olduğunu" iddia ettiği bildiriliyor.



Trump, Beyaz Saray'daki bir görüşmede şöyle demişti: "Hitler'in sahip olduğu nazik generallere ihtiyacım var. Ona tamamen sadık, emirleri uygulayan insanlara." dedi.

"HİTLER DE İYİ ŞEYLER YAPTI"



Kelly ayrıca Trump'ın Hitler'i övdüğüne dair daha önce çıkan haberleri doğruladı ve Times'a yaptığı açıklamada Trump'ın kendisine "birden fazla kez" "Hitler'in de iyi şeyler yaptığını biliyorsun" dediğini söyledi.



Trump'ın Beyaz Saray'a geri dönebileceği seçimlerden önce, en çok dikkat çeken şey, Hitler ve diğer diktatörlerin yaptığı gibi askeri güç ve ordu üzerinde güç kullanma konusundaki açık arzusu.

