Trump hızlı başladı: İlgisiz açıklamalar ve gerçek dışı bilgiler

ABD Başkanı Trump, muhtemelen kendi politikalarına dikkat çekmek için abartılı açıklamalar yapıyor. Ancak Trump'ın bazı sözlerinin tamamen gerçeklikle ilgisi yok. Trump'ın bu belirli bir temele dayanmayan bazı açıklamaları Türkiye çevresindeki siyasi gelişmelerle ilgili. Trump, savaş ve insanların yaşamını yitirdiği olay olup bakmaksızın, sorunları kendi bildiği gibi yorumlamaktan da çekinmiyor. Trump'ın gerçekdışı açıklamalarına yakından bakalım:

- Hamas için 50 milyon dolarlık prezervatif hikayesi:

Basın sekreteri Karoline Leavitt ilk resmi Beyaz Saray brifinginde Trump'ın “Gazze'deki prezervatifleri finanse etmek için” 50 milyon dolar harcama planını engellediğini açıkladığında, iddianın son derece şüpheli olduğu hemen anlaşıldı; Trump yönetiminin elinde bunu doğrulayacak hiçbir kanıt yoktu. Ancak Trump ertesi gün 50 milyon dolar rakamını tekrarlamakla kalmadı, prezervatiflerin “Hamas için” olduğuna dair kışkırtıcı bir iddiayı da ekledi. Ardından, 50 milyon dolarlık rakamın tamamen uydurma olduğunun ortaya çıkmasından günler sonra, bu rakamı “100 milyon dolara” çıkardı. Bu durum, Trump'ın binlerce insanın yaşamını yitirdiği savaşa ve İsrail'in insanlığın tepkisini çeken saldırganlığına rağmen gerçek dışı bilgi vermekten çekinmediğini gösteriyor.

- Ukrayna'yı savaş başlatmakla suçlamak:

Bu savaş, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgal ettiğinde başladı. Ancak geçtiğimiz Salı günü Trump, Ukraynalıların savaşı sona erdirmeye yönelik ABD-Rusya müzakerelerinden dışlandıkları yönündeki şikayetlerini reddederken, Ukrayna'yı yanlış bir şekilde savaşı başlatmakla suçladı ve “Bunu hiç başlatmamalıydınız. Bir anlaşma yapabilirdiniz.” dedi.

- Trans boksörler masalı:

Bir zamanlar eski Başkan Barack Obama'nın doğum yeri ile ilgili gerçekdışı bilgileri yayan Trump, yeni yönetiminde de bu taktiği izliyor. Trump, babası Kenya asıllı olan Obama'nın Kenya'da, ya da çocukluğunu geçirdiği Endonezya'da doğduğunu öne sürüp; bu nedenle başkan olamayacağını iddia edenleri destekliyordu, benzer açıklamalar yapıyordu. Bu konudaki söylentileri Cumhuriyetçilerin Başkan adayı olmaya soyunan Donald Trump bilerek alevlendirilmişti. Trump, trans bireylere karşı olan politikasını ve transseksüel sporcuların Olimpiyatlardan men edilmesine yönelik çabasını desteklemek için, geçen yıl Paris'teki Oyunlarda kadınlar boksunda altın madalya kazanan iki sporcunun “geçiş yapan” erkekler olduğunu anlattı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin Olimpiyatlar sırasında defalarca belirttiği gibi, Trump ve diğerleri bu tür iddialarda bulunduklarında, şampiyonlardan hiçbiri geçiş yapmamıştı; her ikisi de kadın olarak doğmuş ve her zaman kadın müsabakalarında yarışmışlardı.

- Kanada'ya asılsız suçlamalar:

Trump göreve gelmeden önce, Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması fikrinin Kanada halkı tarafından “sevildiğini” rahatlıkla iddia etti. Bu gerçeğin tam tersiydi; bu fikir Kanada halkı tarafından hiç sevilmiyor. Trump göreve geldikten sonra da Kanada hakkında bir şeyler uydurmaya devam etti; bir ara sosyal medyada Kanada'nın ABD bankalarının orada iş yapmasını yasakladığını yüksek sesle söyledi. “Buna inanabiliyor musunuz?” diye de ekledi.

- Helikopter kazasında Biden'i suçladı:

Trump eski yönhetim döneminde başlatılan bir program için eski ABD Başkanı Biden'a yüklendi. Ocak ayında askeri bir helikopter ile bir yolcu uçağının ölümcül bir şekilde çarpışmasının ardından Trump, ulusal havacılık idaresinin, engellilerin işe alınmasının kazayla bir ilgisi olduğuna dair herhangi bir kanıt sunmadan Biden yönetiminin Federal Havacılık İdaresi'ndeki kararlarıyla suçladı. Hava trafik kontrolörü olarak önemli engelleri olan kişileri işe almanın Biden'ın son dakikada yaptığı çılgınca bir girişim olduğunu ileri sürdü. Bu uygulama aslında kendisinin bir önceki yönetimi döneminde başlamıştı.

- Çin'in Panama Kanalı'nı işlettiğini iddia etti:

Trump'ın bu tür tür gerçekle uyumsuz açıklamalarının bazılarını gelişigüzel bazılarını da bilinçli yaptığı tahmin ediliyor. Trump, ocak ayındaki açılış konuşmasında şöyle demişti: “Her şeyden önce Panama Kanalı'nı Çin işletiyor. Kanalı Çin'e vermedik, Panama'ya verdik ve geri alıyoruz.” Oysa Panama Kanalı'nı Çin işletmiyor ve hiç işletmedi. Trumph, Çin'in bölgedeki etkinliğini sorgulamak için bu tür ilgisiz bilgileri yaydığı tahmin ediliyor.