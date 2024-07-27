Trump, Hristiyanlara seslendi: "Bir daha oy kullanmanız gerekmeyecek"

Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, konuşması sırasında Hristiyan seçmenlere seslendi. Trump, eğer kasım ayındaki seçimlerde kendisine oy verirlerse bir daha sandığa gitmek zorunda kalmayacaklarını söyleyerek, "Bunu o kadar iyi halledeceğiz ki, bir daha oy kullanmak zorunda kalmayacaksınız" ifadelerini kullandı. Demokrat rakipleri Trump'ı "demokrasiye tehdit olmakla" suçluyor.

Trump, Hristiyanlara seslendi: "Bir daha oy kullanmanız gerekmeyecek"

Cumhuriyetçi başkan adayı , Florida eyaletine bağlı West Palm Beach'te muhafazakar Turning Point Action grubunun düzenlediği bir etkinlikte konuşma yaptı.

Trump konuşması sırasında Hristiyan seçmenlere seslenerek onlardan oy istedi.

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"SADECE BU SEFERLİK OY VERİN"

Başkan adayı, "Hristiyanlar, dışarı çıkın ve oy verin, sadece bu seferlik. Artık bunu yapmak zorunda kalmayacaksınız. Dört yıl daha, sonra düzelecek ve iyi olacak. Artık oy vermek zorunda kalmayacaksınız, benim güzel Hristiyanlarım" dedi

Oy kullanma zorunlulukları olmayacağını defalarca vurgulayan Trump sözlerine, "Sizi seviyorum Hristiyanlar. Ben bir Hristiyanım. Dışarı çıkıp oy vermelisiniz. O kadar iyi düzelteceğiz ki oy vermenize gerek kalmayacak" diye devam etti.

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"BİR GÜNLÜĞÜNE DİKTATÖR OLACAĞIM"

Trump, aralık ayında Fox News'e verdiği bir röportajda, 5 Kasım seçimlerini kazanması durumunda diktatör olacağını ancak bunu yalnızca "ilk gün" yani Meksika ile güney sınırını kapatmak için yapacağını söylemişti. Trump daha sonra bu sözlerin bir şaka olduğunu söyledi.

Cumhuriyetçi aday Beyaz Saray'da ikinci bir dönem kazanırsa, yalnızca dört yıl daha başkanlık yapabilir. Anayasası uyarınca ABD başkanları, ardışık olsun veya olmasın iki dönem görev yapabiliyor.

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'DE SEÇİM YARIŞI

Biden'ın yeniden seçilme yarışını sona erdirme ve başkan yardımcısı Kamala Harris'in Demokrat Parti'nin muhtemel adayı olması kararının ardından yarış aniden kızıştı.

Son kamuoyu yoklamaları, meşalenin Harris'e geçmesiyle Trump'ın Biden'a karşı önemli üstünlüğünün büyük ölçüde ortadan kalktığını gösteriyor.

Harris'in kampanya sözcüsü Jason Singer, Trump'ın Hristiyanların bir daha oy kullanmak zorunda kalmayacağı yönündeki sözlerine doğrudan değinmedi.

Sözcü, Trump'ın genel konuşmasını "tuhaf" ve "geriye dönük" olarak nitelendirdi.

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