Trump hükümetinden talimat. Anthropic iki modelini devre dışı bıraktı

Şirket, cuma günü yayımladığı blog yazısında, Fable 5’in kamuya açılmasından yalnızca üç gün sonra hükümetten bir talimat aldığını belirtti. Anthropic’e göre talimat, şirkette çalışan yabancı uyruklular dahil tüm yabancı uyrukluların Fable 5 ve Mythos 5’e erişimini ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle yasaklıyor.

Anthropic, “Bu emrin net sonucu, uyumu sağlamak için Fable 5 ve Mythos 5’i tüm müşterilerimiz için aniden devre dışı bırakmak zorunda kalmamızdır.” açıklamasını yaptı.

Şirket, mektubu yerel saatle 17.21’de aldığını bildirdi. Axios, söz konusu mektubun ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick’ten geldiğini yazdı. Anthropic, mektupta hükümetin tam olarak hangi konudan endişe duyduğunun belirtilmediğini aktardı. Ancak şirket, hükümetin Fable 5 modelinde bilgisayar korsanlığına yardımcı olabilecek bir güvenlik aşma yöntemi tespit edildiği kanaatinde olduğunu anladığını belirtti.

Fable 5, salı günü kullanıma sunulmuştu. Model, Anthropic’in kamuya açmadığı daha gelişmiş Mythos 5’in güvenlik önlemleri artırılmış bir versiyonu olarak tanıtılmıştı. Şirket, Mythos 5’i yazılımlardaki güvenlik açıklarını tespit etme kapasitesi nedeniyle yalnızca seçili şirketlerin kullanımına açmıştı.

Anthropic, tartışmanın merkezindeki güvenlik aşma yöntemini ve bunun ortaya çıkarabileceği siber riskleri incelediğini, ancak Fable 5’in bilgisayar korsanlarına halihazırda kamuya açık diğer modellerde bulunmayan yeni kabiliyetler sunduğuna inanmadığını belirtti.

Şirket ayrıca güvenlik testlerinde, modelin koruma önlemlerini tamamen devre dışı bırakabilecek “evrensel” bir yöntem bulunmadığını savundu.

Anthropic açıklamasında, “Dar kapsamlı potansiyel bir güvenlik açığının tespit edilmesinin, yüz milyonlarca kişiye sunulan ticari bir modelin geri çağrılması için gerekçe sayılmasına katılmıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Şirket, bu standardın tüm sektöre uygulanması halinde ileri yapay zeka modeli geliştiren şirketlerin yeni model dağıtımlarının fiilen durabileceğini savundu.

DAHA ÖNCE DE TRUMP YÖNETİMİYLE GERİLİM YAŞANMIŞTI

Anthropic, teknolojisinin kitlesel gözetim ve otonom silahlar için kullanılmasına izin vermeyi reddettiği gerekçesiyle Trump yönetimiyle hukuki bir gerilim yaşıyordu. Bu süreçte Pentagon ’un şirketle olan bazı sözleşmeleri kestiği belirtiliyor.