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Trump: Hürmüz Boğazı'ndaki tüm mayınlar etkisiz hale getirildi

25.08.2026 18:01

Trump: Hürmüz Boğazı'ndaki tüm mayınlar etkisiz hale getirildi
Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump

AA
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ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların etkisiz hale getirildiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki bütün mayınların etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 

Trump ayrıca yeni mayın döşemeye çalışan herhangi bir geminin etkisiz hale getirileceği ve bunun İran tarafına da iletildiğini belirtti. 

 

ABD Başkanı, Hürmüz Boğazı'nın ve Kazma Dağı'nın her noktasını izlediklerini söyledi. 