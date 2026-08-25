Trump: Hürmüz Boğazı'ndaki tüm mayınlar etkisiz hale getirildi

ABD Başkanı Donald Trump , Hürmüz Boğazı 'ndaki bütün mayınların etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Trump ayrıca yeni mayın döşemeye çalışan herhangi bir geminin etkisiz hale getirileceği ve bunun İran tarafına da iletildiğini belirtti.

ABD Başkanı, Hürmüz Boğazı'nın ve Kazma Dağı'nın her noktasını izlediklerini söyledi.