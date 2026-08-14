Trump: Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim

ABD Başkanı Donald Trump , İran ve Hürmüz Boğazı konusunda yeni açıklamalarda bulundu.

Fox News'a konuşan Trump, stratejik su yoluna ilişkin, “Çok yakında Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim.” dedi.

Trump, açıklamasının nasıl uygulanacağına veya bunun hukuki statüsüne ilişkin ayrıntı vermedi.

ABD Başkanı ayrıca Washington'ın İran üzerindeki ekonomik baskıyı daha da artıracağını belirterek, “İran'ı ekonomik olarak sert vuracağız.” ifadelerini kullandı.

Trump'ın son açıklaması, Washington'ın son günlerde askeri operasyonların yanı sıra ekonomik yaptırımlar ve İran'a uygulanan deniz ablukasını öne çıkardığı bir dönemde geldi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de gelecek hafta İran'a karşı yeni tedbirlerin açıklanacağını söylemiş, uygulanacak önlemleri “tarihte görülmemiş” olarak nitelendirmişti. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise Amerikan donanmasının İran'a yönelik deniz ablukasını süresiz olarak devam ettirebilecek kapasitede olduğunu söyledi.

“BOĞAZIN KONTROLÜ TAMAMEN BİZDE”

Trump'ın son çıkışı, Hürmüz Boğazı'nın kontrolüne ilişkin son günlerde yaptığı bir dizi açıklamanın devamı niteliğinde.

Trump 11 Ağustos'ta, “Hürmüz Boğazı'nı tamamen kontrol ediyoruz. Kontrol bizde. Başka kimsede değil, sadece bizde. Şu anda boğaz üzerinde tam kontrolümüz var. Onların kontrolü yok. Bizim tam kontrolümüz var. Boğaz bizim.” ifadelerini kullanmıştı.

Trump bir gün sonra Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda söylemini daha da ileri götürerek, “ABD, Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahip. Sanırım onu elimizde tutacağız” dedi.

DAHA ÖNCE DE “BOĞAZI DEVRALABİLİRİZ” DEMİŞTİ

Trump'ın Hürmüz'ün kontrolünü ABD'ye geçirme fikrini dile getirmesi yeni değil.

ABD Başkanı haziran ayında Fox News'a verdiği röportajda, İran'la yaşanan anlaşmazlığın çözülememesi halinde Washington'ın Hürmüz Boğazı'nı “devralabileceğini” söylemişti.

Temmuz ayında ise Trump, ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasını yeniden uygulamaya koyacağını açıklarken Hürmüz Boğazı'ndan geçen yüklerden güvenliğin sağlanması karşılığında yüzde 20 ücret alınacağını duyurmuştu.

HÜRMÜZ'ÜN STATÜSÜ

Trump'ın “ABD toprağı ilan edeceğim” açıklaması, tek başına Hürmüz Boğazı'nın egemenlik statüsünü değiştirmiyor.

Hürmüz Boğazı'nın en dar bölümü yaklaşık 21 deniz mili genişliğinde ve buradaki sular İran ile Umman'ın karasuları kapsamında bulunuyor. Uluslararası deniz hukukunda Hürmüz, uluslararası seyrüsefer için kullanılan bir boğaz olarak değerlendiriliyor ve diğer devletlerin gemileri için geçiş rejimi bulunuyor.