Trump: Hürmüz Boğazı'nı açmamızı istiyorlar

ABD Başkanı Donald Trump , Truth üzerinden paylaştığı mesajla İran'ı hedef aldı. Trump, İran'ın “çöküş halinde” olduğunu yazarak, "Hürmüz Boğazı 'nı mümkün olan en kısa sürede açmamızı istiyorlar" ifadelerini kullandı.

ABD Enerji Bakanı Chris Wright da Hürmüz'e dair Bloomberg'e konuştu. Bakan Wright, Hürmüz Boğazı'nın tüm mayınlar temizlenmeden de açılabileceğini söyledi.

HÜRMÜZ'DE SON DURUM NE?

Hürmüz Boğazı'nda geçişler abluka nedeniyle kısıtlı kalmaya devam ediyor. Hürmüz'deki trafiği izleyen yetkililer ve kurumlar deniz trafiğinin düzensiz şekilde devam ettiği ve gemilerin boyutlarının da büyük farklılıklar gösterebildiğini ifade ediyor. Hürmüz'den geçen gemilerden yakın zamanda en dikkat çekeni ise Rus oligark Mordaşov'a ait olan Nord adlı süper yat oldu . Yat, Dubai'den Muskat'a gitmişti.