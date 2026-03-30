Trump: Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü ele geçirmeye başladık
30.03.2026 03:42
ABD Başkanı önceki gün Hürmüz Boğazı için "Trump Boğazı" ifadesini kullanmıştı.
İsrail ve ABD'nin saldırıları ile İran'ın misillemeleri sürüyor. Kara harekatı ihtimali güçlenirken ABD Başkanı Donald Trump, "Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü ele geçirmeye başladıklarını" söyledi.
28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in Tahran'ı bombalamasıyla başlayan İran Savaşı'nda 1 ay geride kaldı.
3 bin 500 deniz piyadesi taşıyan ABD Donanması’na ait USS Tripoli amfibi hücum gemisi, Ortadoğu’ya ulaştı. Bu sevkiyat, ABD'nin İran’a yönelik olası bir kara operasyonuna hazırlandığı yönündeki iddiaları kuvvetlendirdi.
Kara harekatı ve hem petrol sevkiyatı hem de stratejik açıdan kritik önemdeki Hark Adası'na asker çıkarma ihtimali ağırlık kazanırken ABD Başkanı Donald Trump'tan konuya ilişkin açıklama geldi. İsrail’in Kanal 14 televizyonuna konuşan Trump, "ABD Hürmüz Boğazı’nın kontrolünü ele geçirecek mi?" sorusuna "Evet. Şu anda oluyor." yanıtını verdi.
ABD Başkanı, Financial Times'a yaptığı açıklamada ise "Hark Adası'nı ele geçirerek İran petrolünü almayı tercih ederim." ifadelerini kullandı. Ateşkesle ilgili anlaşmanın hızlı bir şekilde yapılabileceğini ifade eden Trump "ABD ve İran arasındaki görüşmeler Pakistan aracılığıyla dolaylı yoldan gerçekleşiyor, iyi geçiyor." dedi.
ENERJİ TESİSLERİNE SALDIRI
İsrail, İran'ın enerji altyapısına saldırdı. Tahran'ın büyük bölümünde elektrik kesintisi yaşanıyor. İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı’na göre, İran Enerji Bakanlığı, elektrik tesislerine yönelik saldırılar nedeniyle Tahran’ın bazı bölgeleri ile Elbruz eyaletinin bazı kesimlerinde kesintiler meydana geldiğini ve sorunun giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü duyurdu. İlerleyen saatlerde bazı bölgelere elektrik verilmeye başlandı.
PETROKİMYA TESİSLERİ BOMBALANDI
İran devlet televizyonu, Tahran’da Mihrabad Havalimanı ve Tebriz’de bir petrokimya tesisine saldırı düzenlendiğini bildirdi. Haberde, Mihrabad Havalimanı'nın yanı sıra Kasr-i Firuzeh Mahallesi, 21'inci Bölge'deki Sani Hani Hastanesi arkası, Sorhe Hisar Parkı, Fadaiyani Eslam semtindeki Millibank binası, 15'inci Bölge'deki bir karton fabrikası ve Babayi Otoyolu'nun doğu ucunun hedef alındığı belirtildi.
Mihrabad Havalimanı'ndaki hasara ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
Öte yandan, Doğu Azerbaycan Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mecid Ferşi, ABD-İsrail saldırılarında, Tebriz’deki bir petrokimya tesisinin vurulduğunu duyurdu. Olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğüne işaret eden Ferşi, durumun kontrol altında olduğunu, tehlikeli veya zehirli bir maddenin yayılmadığını kaydetti.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a Hürmüz Boğazı'nı gemi trafiği açması için süre vermiş ve 10 Nisan'a kadar İran'ın enerji altyapısına saldırı yapılmayacağını açıklamıştı.
İSRAİL MECLİSİNDE FÜZE PANİĞİ
Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İsrail Meclisinin bulunduğu Batı Kudüs'te uyarı sirenleri çalınca oturuma ara verildi. Tartışmalı bütçe görüşmelerinin yapıldığı İsrail Meclisi Genel Kurulu'nda, İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman'ın konuşması sırasında İran'dan İsrail'e füze ateşlendiği bilgisinin ulaşması üzerine oturum askıya alındı.
İsrail Meclisi Genel Kurul oturumlarının yayımlandığı Knesset televizyonu yayını yarıda keserken milletvekilleri sığınaklara gitti. Milletvekillerinin meclis sığınağındaki görüntüleri gazeteciler tarafından sosyal medyada paylaşıldı.
BAHREYN'DE VURULAN ABD ÜSSÜNÜN UYDU GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI
İran medyasında, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Bahreyn'e füze saldırılarında isabet alan ABD üssüne ait uydu görüntüleri paylaşıldı. Fars Haber Ajansı, Bahreyn'deki ABD'nin Şeyh İsa Hava Üssü'nün görüntülerinin yer aldığı öne sürülen fotoğrafları yayınladı.
Saldırıdan öncesi ve sonrasına ait uydu görüntülerinde bazı hangar ve yapılarda meydana gelen hasar yer alıyor.
Vurulan Awacs'a ait olduğu iddiasıyla sosyal medyada görüntüler paylaşıldı.
VURULAN ABD UÇAKLARI
İran'ın Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne cuma günü düzenlediği füze saldırısında 5'i ağır 15 ABD askeri yaralanmış, ABD'ye ait yakıt ikmal uçakları zarar görmüştü.
Vurulan Awacs'a ait olduğu iddiasıyla sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, uçağın büyük hasar aldığı görülüyor. Görüntülerde, kullanılamaz hale gelen uçağın arka kısmı ile kanatlarının ciddi şekilde hasar aldığı dikkat çekti.
Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Amerikalı ve Arap yetkililere dayandırdığı haberinde, Amerikan askerlerinin üs saldırıya uğradığı sırada vurulan bir binanın içinde olduğunu yazdı. Saldırıda üste konuşlanmış çok sayıda havadan yakıt ikmal uçağı ile E-3 Sentry AWACS havadan komuta ve kontrol uçağının hasar gördüğü belirtildi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, 27 Mart'ta yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Prens Sultan Hava Üssü'ndeki ABD'ye ait yakıt ikmal ve hava destek filosunun füze ve SİHA'larla hedef aldıklarını duyurmuştu.
İran’ın füze saldırısı sonrası İsrail’in Beerşeva kenti yakınlarındaki sanayi bölgesinde bulunan bir fabrikadan dumanlar yükseldi.
İRAN MİSİLLEMELERİ DEVAM EDİYOR
İran'dan yapılan füze saldırısının ardından İsrail'in güneyindeki Berşeva kenti yakınlarındaki bir sanayi bölgesinde yangın çıktı. İsrail basını, İran'ın misillemesi sonrası ülkenin güney ve orta kesimlerindeki bazı bölgelerde sirenlerin çaldığını aktardı. İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, ülkenin güneyindeki Birüssebi yakınlarında bulunan endüstri bölgesinde İran'ın misillemesi nedeniyle yangın çıktığını kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Neot Hovav endüstri bölgesinde büyük bir yangın çıktığı ve bölgeden dumanların yükseldiği dikkati çekti. İran füzelerinin bölgeye doğrudan isabet edip etmediğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
İsrail medyası, İran'ın roket saldırısının ardından İsrail'in güneyindeki Neot Hovav bölgesinde bulunan bir kimya fabrikasından tehlikeli madde sızıntısı şüphesi olduğunu öne sürdü.
BM ASKERİ ÖLDÜ
Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) Lübnan'ın güneyinde konuşlandığı bir noktaya mühimmat isabet etmesi sonucu 1 barış gücü askerinin öldüğü, 1'inin de ağır yaralandığı bildirildi.
İRAN'DAN “KRALLARA HAYIR” PROTESTOLARINA DESTEK
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD genelinde Washington yönetimi ve Başkan Donald Trump'a karşı düzenlenen "No Kings" (Krallara Hayır) protestolarına ilişkin açıklama yaptı. Pezeşkiyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD’deki yapay zeka uzmanları, Başkan Trump’ı ülkesindeki insanların ‘Krallara Hayır’ protestolarına katıldığı gerçeğinden haberdar etmeli. Amerikan halkı ‘önce İsrail’ politikaları nedeniyle öfkeli. Amerikan demokrasisini yöneten İsrailli krallardan yoruldular." ifadelerini kullandı.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ise ABD genelinde Başkan Donald Trump yönetimine karşı düzenlenen "No Kings" (Krallara Hayır) protestolarına destek verdi. 1979 yılındaki İran İslam Devrimi'ne değinen Galibaf, Washington yönetiminin dış politikalarından memnun olmayan göstericilere yönelik, "47 yıl önce başlattığımız partiye hoş geldiniz. Krallara hayır. İran halkı bu mesajı takdir ediyor." dedi.
“ABD'NİN İRAN SINIRLARINDAN UZAKLAŞMAKTAN BAŞKA SEÇENEĞİ YOK”
İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, ABD’ye yönelik yürütülen operasyonlara ilişkin açıklamada bulundu. Musevi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran’ın sahadaki istihbarat üstünlüğünü elde ettiğini savunarak, "Radar ağını felç etmeye, lojistik hatları hedef almaya ve bölgede ABD’ye kayıp verdirmeye yönelik operasyonlar sürüyor. İran’ın istihbarat üstünlüğü ve gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle ABD’nin İran sınırlarından uzaklaşmaktan başka seçeneği yok." dedi.
Musevi, İran’ın cuma günü Suudi Arabistan’daki El-Harc Hava Üssü’ne düzenlediği saldırıda vurulan ve ağır hasar alan E-3 Sentry tipi havadan erken ihbar ve kontrol (AWACS) uçağını hatırlatarak, "Bunu düşürülen AWACS ve yakıt ikmal uçakları ile tahrip edilen ABD hangarları gösteriyor. Yakında bu listeye daha yüksek değerli hedefler de eklenecek." ifadelerini kullandı.
İRAN'DA 281 ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ ÖLDÜ
İran devlet haber ajansı IRNA'ya açıklama yapan bir yetkili, ölü sayısının 222 öğrenci, dört okul öncesi çocuğu, 48 öğretmen ve yedi emekli eğitim personeli olduğunu söyledi. ABD-İsrail saldırısında 185 öğrenci ve eğitim personelinin de yaralandığı ifade edildi.
Saldırıların 700 okul, 40 idari bina, 30 spor tesisi, 5 öğrenci kampı ve 14 kültür merkezi de dahil olmak üzere 789 idari, kültürel ve eğitim tesisine zarar verdiği kaydedildi.
ABD'nin bölgeye sevkettiği amfibi saldırı gemisi USS Tripoli
KARA HAREKATI YAPILACAK MI?
Pentagon'un İran'da özel operasyon birimleri ve piyade birliklerini içeren haftalar sürecek kara operasyonlarına hazırlandığı, ABD Başkan Donald Trump'ın ise bu planları onaylayıp onaylamayacağının henüz belirsiz olduğu ifade edildi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, hedeflere kara birlikleri olmadan da ulaşılabileceğini ancak Trump'a stratejik esneklik sağlamak amacıyla bölgeye sevkiyat yapıldığını belirtti.
İran parlamento başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD'nin savaşı sona erdirmeyi amaçlayan diplomatik çabalara kamuoyu önünde yer vermesine rağmen, kara saldırısı planladığını söyledi. Galibaf, "Düşman kamuoyu önünde müzakere ve diyalog mesajları gönderirken, gizlice kara saldırısı planlıyor" ifadelerini kullandı. “Askerlerimiz Amerikan askerlerinin karaya inmesini, onları "ateşe verip” bölgedeki müttefiklerini bir kez ve sonsuza dek cezalandırmak için bekliyorlar" diye ekledi.
İran parlamento başkanı, İranlılara birlik çağrısında bulunarak, ülkenin "en kritik aşamasında" büyük bir küresel savaşın içinde" olduğunu söyledi ve "ABD'yi cezalandırabileceğimizden, İran'a saldırdığı için pişman olmasını sağlayabileceğimizden ve meşru haklarımızı sağlam bir şekilde güvence altına alabileceğimizden eminiz," dedi.
İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, verdiği röportajda, savaş ve barış konusunda nihai kararı dini liderin verdiğini belirterek, "ABD'nin adımlarına karşı iyimser değiliz, aynı zamanda savaşın devam etmesini de istemiyoruz. Sürdürülebilir bir barışa doğru ilerlemeye hazırız" dedi.
YEMEN DE SAVAŞA DAHİL OLDU
Yemen'deki İran yanlısı Husiler İsrail'e yönelik ilk saldırılarını gerçekleştirerek çatışmada yeni bir cephe açtı. Bölgeye binlerce deniz piyadesi ve amfibi hücum gemisi sevk eden ABD ordusu takviye güçlerin ulaştığını bildirirken, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda bir askerinin öldüğünü duyurdu. Küresel enerji arzında tarihin en büyük kesintisine ve binlerce kişinin ölümüne yol açan savaşta, bölgedeki askeri hareketlilik en üst seviyeye tırmandı.
İsrail, Tahran'daki hükümet altyapısını, nükleer tesisleri ve Lübnan'daki Hizbullah hedeflerini vururken, Lübnan'da 3 gazeteci İsrail saldırılarında yaşamlarını yitirdi. İsrail ordusu da 1 askerin güney Lübnan'da öldürüldüğünü açıkladı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ekonomik merkezlerinin hedef alınması durumunda güçlü misilleme yapacaklarını açıklarken, Pakistan bandıralı gemilerin boğazdan kısıtlı geçişi için anlaşmaya varıldı. ABD iç siyasetinde ise Kasım ayındaki ara seçimler öncesi halkın desteğini yitiren savaş nedeniyle Trump karşıtı ve savaş karşıtı protestolar ülke geneline yayıldı.