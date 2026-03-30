Trump: Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü ele geçirmeye başladık

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in Tahran'ı bombalamasıyla başlayan İran Savaşı'nda 1 ay geride kaldı.

3 bin 500 deniz piyadesi taşıyan ABD Donanması’na ait USS Tripoli amfibi hücum gemisi, Ortadoğu’ya ulaştı. Bu sevkiyat, ABD'nin İran’a yönelik olası bir kara operasyonuna hazırlandığı yönündeki iddiaları kuvvetlendirdi.

Kara harekatı ve hem petrol sevkiyatı hem de stratejik açıdan kritik önemdeki Hark Adası'na asker çıkarma ihtimali ağırlık kazanırken ABD Başkanı Donald Trump'tan konuya ilişkin açıklama geldi. İsrail’in Kanal 14 televizyonuna konuşan Trump, "ABD Hürmüz Boğazı’nın kontrolünü ele geçirecek mi?" sorusuna "Evet. Şu anda oluyor." yanıtını verdi.

ABD Başkanı, Financial Times'a yaptığı açıklamada ise "Hark Adası'nı ele geçirerek İran petrolünü almayı tercih ederim." ifadelerini kullandı. Ateşkesle ilgili anlaşmanın hızlı bir şekilde yapılabileceğini ifade eden Trump "ABD ve İran arasındaki görüşmeler Pakistan aracılığıyla dolaylı yoldan gerçekleşiyor, iyi geçiyor." dedi.

ENERJİ TESİSLERİNE SALDIRI

İsrail, İran'ın enerji altyapısına saldırdı. Tahran'ın büyük bölümünde elektrik kesintisi yaşanıyor. İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı’na göre, İran Enerji Bakanlığı, elektrik tesislerine yönelik saldırılar nedeniyle Tahran’ın bazı bölgeleri ile Elbruz eyaletinin bazı kesimlerinde kesintiler meydana geldiğini ve sorunun giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü duyurdu. İlerleyen saatlerde bazı bölgelere elektrik verilmeye başlandı.

PETROKİMYA TESİSLERİ BOMBALANDI

İran devlet televizyonu, Tahran’da Mihrabad Havalimanı ve Tebriz’de bir petrokimya tesisine saldırı düzenlendiğini bildirdi. Haberde, Mihrabad Havalimanı'nın yanı sıra Kasr-i Firuzeh Mahallesi, 21'inci Bölge'deki Sani Hani Hastanesi arkası, Sorhe Hisar Parkı, Fadaiyani Eslam semtindeki Millibank binası, 15'inci Bölge'deki bir karton fabrikası ve Babayi Otoyolu'nun doğu ucunun hedef alındığı belirtildi.

Mihrabad Havalimanı'ndaki hasara ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Öte yandan, Doğu Azerbaycan Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mecid Ferşi, ABD-İsrail saldırılarında, Tebriz’deki bir petrokimya tesisinin vurulduğunu duyurdu. Olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğüne işaret eden Ferşi, durumun kontrol altında olduğunu, tehlikeli veya zehirli bir maddenin yayılmadığını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a Hürmüz Boğazı'nı gemi trafiği açması için süre vermiş ve 10 Nisan'a kadar İran'ın enerji altyapısına saldırı yapılmayacağını açıklamıştı.