Trump: Husilere saldırıları durduruyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney ile Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği görüşme sırasında basına yaptığı açıklamada, Orta Doğu’ya yapacağı ziyaretten önce “çok olumlu” bir duyuru yapacağını söyledi. Duyurunun Perşembe, Cuma ya da Pazartesi günü yapılabileceğini belirten Trump, içeriğe dair ayrıntı vermedi.



Ancak Trump, açıklamasının bir bölümünde Yemen’deki Husilere yönelik ABD bombardımanlarının "derhal durdurulacağını" ifade etti.

Trump, “Bombalamaları şu andan itibaren durduruyoruz. Gemileri patlatmayacaklarına dair verdikleri söze güveneceğiz.” dedi ve “Bize ‘Lütfen artık bizi bombalamayın, biz de gemilerinize saldırmayacağız’ dediler” ifadelerini kullandı.

Husilerden Trump’ın bu açıklamasına ilişkin henüz bir yanıt gelmedi.

İSRAİL'DE 'ŞOK ETKİSİ' YARATTI

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın Husileri bombalamayı durduracakları açıklamasının Tel Aviv yönetiminde "şok etkisi" yarattığını açıkladı.



İsrail basınına konuşan yetkililer, Trump'ın söz konusu karara ilişkin İsrail'e önceden bilgi vermediğini de aktardı.