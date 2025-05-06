Trump: Husilere saldırıları durduruyoruz
ABD Başkanı Donald Trump, Husilere saldırıları durdurduğunu söyledi. Trump, "Gemileri patlatmayacaklarına dair verdikleri söze güveneceğiz." dedi. Trump ayrıca, Orta Doğu ziyaretinden önce “çok olumlu” bir duyuru yapacağını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney ile Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği görüşme sırasında basına yaptığı açıklamada, Orta Doğu’ya yapacağı ziyaretten önce “çok olumlu” bir duyuru yapacağını söyledi. Duyurunun Perşembe, Cuma ya da Pazartesi günü yapılabileceğini belirten Trump, içeriğe dair ayrıntı vermedi.
Ancak Trump, açıklamasının bir bölümünde Yemen’deki Husilere yönelik ABD bombardımanlarının "derhal durdurulacağını" ifade etti.
Trump, “Bombalamaları şu andan itibaren durduruyoruz. Gemileri patlatmayacaklarına dair verdikleri söze güveneceğiz.” dedi ve “Bize ‘Lütfen artık bizi bombalamayın, biz de gemilerinize saldırmayacağız’ dediler” ifadelerini kullandı.
Husilerden Trump’ın bu açıklamasına ilişkin henüz bir yanıt gelmedi.
İSRAİL'DE 'ŞOK ETKİSİ' YARATTI
İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın Husileri bombalamayı durduracakları açıklamasının Tel Aviv yönetiminde "şok etkisi" yarattığını açıkladı.
İsrail basınına konuşan yetkililer, Trump'ın söz konusu karara ilişkin İsrail'e önceden bilgi vermediğini de aktardı.
ABD VE KANADA ARASINDA EYALET GERİLİMİ: ASLA 'ASLA' DEME
Trump'ın Carney'le görüşmesi ise, Trump’ın daha önce gündeme getirdiği “Kanada’yı ABD’nin 51. eyaleti yapma” önerisinin gölgesinde başladı.
Görüşmede Trump, iki ülke arasındaki anlaşmazlıkları gidermek için "zor başlıkları" ele alacaklarını söyledi.
Trump, “Bu konuyu (eyalet olma) konuşmayacağız, tabii biri konuşmak istemezse... Ama gerçekten harika bir birliktelik olurdu” dedi. Carney ise bu fikre sert bir şekilde karşı çıkarak “Kanada satılık değil ve asla olmayacak" dedi.
Trump ise Carney'ye “Asla asla deme,” diyerek yanıt verdi.
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