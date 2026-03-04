ABD Başkanı Donald Trump için İran'da kabus senaryosu ne? Trump, bu soruya yanıt verdi. Kabusunu "Rejimin devrilmesinin ardından istemedikleri birinin yönetimi devralması" olarak tanımladı.

Peki Trump için en iyi senaryo ne? Trump, bu soruya tam olarak yanıt veremedi. İran'ın kimin yöneteceği sorusunu yanıtlarken, "Düşündüklerimizin çoğu öldü." dedi.

Trump, hükümet çalışanlarının toplu olarak tasfiye edilmesini istemediğini ve İran yönetiminin “içinden” yeni, daha ılımlı bir liderin gelmesini tercih edeceğini belirtti.

“İRAN HALKININ NE YAPACAĞINI GÖRECEĞİZ”

Amerikan The New York Times gazetesi, Trump'ın "İran halkının ne yapacağını göreceğiz" diyerek İran savaşının uzun vadeli sonuçlarından kendini soyutlamaya çalıştığı değerlendirmesinde bulundu.

İşte bu noktada gazete, ABD'de ünlü bir mobilya zincir mağazasının "kırdığın mal senindir" kuralını hatırlattı. İran'da rejimin devrilmesinin sonra yaşanacakların sorumluluğunu ABD'nin üstlenmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Ancak Trump'ın İran'da yaşanacak olumlu siyasi değişimleri kendi hanesine yazmayı, başarısızlıklarıysa İran halkına mal etmeyi hedeflediği belirtildi.

"HEDEF BELİRLEMEDEN ÜLKESİNİ SAVAŞA SÜRÜKLEDİ"

New York Times gazetesi, Trump'ın bu açıklamalarının net bir son hedef belirlemeden ülkesini savaşı sürüklediği eleştirilerini artıracağını yazdı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz de Trump ile Beyaz Saray'da görüştükten sonra basına yaptığı açıklamada, "Bildiğim ve bugün anladığım kadarıyla Amerikan hükümetinin İran'ın gelecekte nasıl bir sivil liderliğe sahip olacağı konusunda formüle edilmiş bir stratejisi yok.” açıklamasında bulundu.

İRAN SAVAŞI'NDA SON DURUM

ABD ve İsrail'in saldırısıyla başlayan İran Savaşı beşinci gününe girdi. Tahran'ın doğu ve batısında patlama sesleri geldiği bildirilirken, İsrail Beyrut'a da saldırılarına devam ediyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, 17 İran gemisinin batırıldığını açıklarken İran Devrim Muhafızları da Hürmüz Boğazı'nın tamamını kontrol altında tuttuklarını belirtti.

İsrail ordusu Tahran'a geniş çaplı bir hava saldırısı dalgası başlattıklarını duyurdu. İsrail Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir F-35'in Tahran üzerinde bir İran savaş uçağını düşürdüğü belirtildi.