Trump için ölüm kehaneti: 3’üncü dönemini görebilecek mi?

ABD Başkanı Donald Trump ikinci döneminde dış politika, ekonomi ve göç gibi konularda aldığı tartışmalı kararlarla gündeme gelmeye devam ederken, Trump’ın ikinci kez göreve gelmesiyle ilgili olarak “Hepsi ya da Hiçbiri” (All or Nothing) isimli bir kitap kaleme alan yazar Michael Wolf, Trump hakkında bir ölüm kehanetinde bulundu.



İngiltere’nin Mirror gazetesinin haberine göre, Anayasa’ya aykırı olmasına karşın üçüncü kez ABD Başkanı olmak isteyen Trump, büyük olasılıkla Anayasa’ya karşı gelip üçüncü kez başkanlığa aday olamadan hayatını kaybedebilir. 78 yaşındaki Trump, Demokrat Partili selefi Joe Biden’ın 2021 yılında ikinci dönemine başladığı yaşta.



“TRUMP ÖLECEK, MAGA’NIN SONU GELECEK”



Kitabı için ABD hükümetinden ismi verilmeyen çok sayıda kişiyle konuşan yazar Wolf, The Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada, Trump’ın ölümünün “Amerika’yı Yeniden Büyük Kıl” (Make America Great Again) döneminin de sonunu getireceğine işaret etti. Wolf, “Donald Trump öldüğünde sona erecek. (Trump) 78 yaşında. Öleceğini söyleyebiliriz” dedi.



ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in ya da herhangi başka bir kişinin görevi devralmayacağını savunan yazar, “MAGA bir hareket olarak devam edebilir ama pek çoklarının arasında bir siyasi hareket olarak devam edecek” ifadelerini kullandı. Wolf, “Trump olmadan o hız, kişilik, insanların idrak edebileceği o şey olmayacak” diye konuştu. Yazar, “Trump sonrası dönemde MAGA’nın enerji ve ivmesinin söneceğine” de işaret etti.