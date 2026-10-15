Trump, idam mahkumu Nidal Hasan'ın infazının canlı yayınlanmayacağını açıkladı

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, infazının canlı yayınlanıp yayınlanmaması kamuoyunda tartışmalara neden olan Hasan'a ilişkin verdiği kararı duyurdu.

Trump, Hasan'ın 13 kişiyi öldürmesi nedeniyle kurşuna dizilerek idam edilmeyi hak ettiğini savunarak ABD'nin "teröristleri" nasıl cezalandırdığını tüm dünyanın bilmesini istediğini belirtti.

ABD Başkanı, infazı canlı yayınlanmasının "pek çok iyi niyetli ve vicdanlı insan" tarafından uygun bulunmayıp izlenmeyeceğine işaret ederek "Hasan, planlandığı gibi kurşuna dizilerek idam edilecek ancak bu olay canlı yayınlanmayacak." ifadesini kullandı.

Trump, söz konusu infazın, kurbanların aileleri tarafından ise izlenebileceğini kaydetti.

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, halkın, Kasım 2009'da Texas'taki Fort Hood Üssü'nde 13 kişiyi öldürmekten hüküm giyen Nidal Hasan adlı ABD askerinin kurşuna dizilerek idam edilmesini izleyebileceğini belirtmişti.

Hegseth, "İnsanların bunu izleyebilmesini sağlayacağız. Kamuoyuna açık olacak. Çünkü insanların bu tür şeylerin ciddi sonuçları olduğunu anlamaları gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'de son halka açık idam, 1936'da Kentucky eyaletinde beyaz bir kadına tecavüzden suçlu bulunan siyahi Rainey Bethea'nın asılmasıyla gerçekleşmişti.

3 Aralık'ta idam edilmesi beklenen eski ordu psikiyatristi Hasan'ın, Fort Hood'da düzenlediği saldırıda 13 kişi hayatını kaybetmiş, 32 kişi yaralanmıştı. Hasan saldırı nedeniyle askeri bir jüri tarafından ölüm cezasına çarptırılmıştı.