Trump iddialara tepkili: "Başkanlığı Elon Musk'a devretmedim"

ABD'de başkan seçilen Donald Trump , Beyaz Saray'a geçişinde büyük rol oynayan milyarder Elon Musk'a "başkanlığı devrettiği" iddialarına tepki gösterdi.



Trump, Musk'ın etkisinin arttığına ilişkin iddiaların siyasi rakiplerin ortaya attığı bir "uydurma" olduğunu savundu.



ABD'de bütçe tasarısına ilk eleştiri Trump'ın Hükümet Verimliliği Departmanı'nın başına seçilen Musk'tan gelmiş, bunun üzerine Musk'ın etkisinin arttığına dair iddialar ortaya atılmıştı.

"ANAYASAL OLARAK MÜMKÜN DEĞİL"



Trump, bu eleştirilere ilk kez doğrudan yanıt vererek Musk'ı övdü ve ardından şunları ekledi: "Hayır, başkanlığı o üstlenmiyor."



Trump, daha sonra yaptığı bir espride Musk'ın resmen başkanlık görevini üstlenmesinin bir risk teşkil etmediğini, çünkü anayasal olarak bunu yapmasının yasak olduğunu belirtti.



Trump, Arizona'daki kalabalığa "Neden başkan olamayacağını biliyor musunuz? Bu ülkede doğmadı." ifadeleriyle seslendi.

