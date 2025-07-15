Trump iddiaları yalanladı: Zelenski Moskova'yı hedef almamalı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’ya yeni silah tedarikine yeşil ışık yakmasının ardından Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yi Rusya topraklarının derinliklerine saldırı düzenlemeye teşvik ettiği ileri sürüldü.



The Financial Times (FT) gazetesinin görüşmeler hakkında bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberinde, Trump'ın, Zelenski’ye ABD’nin uzun menzilli silah sağlaması halinde başkent Moskova’yı vurup vuramayacağını sorduğu iddia edildi.

Bu sözlerin Trump ve Zelenski’nin 4 Temmuz’da gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde sarf edildiği belirtildi.

TRUMP İDDİALARI YALANLADI

ABD Başkanı Donald Trump, bugün yaptığı açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin Moskova’yı hedef almaması gerektiğini söyledi.

Trump, "Ben Rusya-Ukrayna savaşında taraf değilim. Sadece ölümleri durdurmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"PUTİN'LE NE OLACAĞINA BAKACAĞIZ"

Trump ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili olarak, "Putin'le ne olacağına bakacağız." dedi.