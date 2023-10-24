Cumhuriyet'in İlanının 100. Yıl Dönümü

Trump ideolojisine göre göçmen alacak

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 başkanlık seçimlerinde tekrar seçilmesi halinde seyahat yasaklarını yeniden yürürlüğe koyacağını ve göçmenlere yönelik "ideolojik taramalar" yapacağını açıkladı.

Trump ideolojisine göre göçmen alacak

Eski ABD Başkanı Trump, seçim kampanyası için gittiği New Hampshire'de yaptığı konuşmada, "Tüm göçmenlere yönelik güçlü bir ideolojik tarama yapacağım." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi sırasında milyonlarca yasa dışı göçmenin ABD'ye girdiğini iddia eden Trump, söz konusu göçmenleri sınır dışı etme planını da yeniden dile getirdi.

İngiltere'de bakteri nedeniyle boşaltılan "göçmen gemisi"ne dönüşler başladı

İngiltere'de bakteri nedeniyle boşaltılan "göçmen gemisi"ne dönüşler başladı

Haberi Görüntüle

Trump, "Eğer Amerika'dan nefret ediyorsanız, İsrail'i ortadan kaldırmak istiyorsanız, dinimizi sevmiyorsanız, ki birçoğu sevmiyor, cihatçılara sempati duyuyorsanız, o zaman sizi ülkemizde istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Biden'ı "yeteneksizlikle" ve ABD'yi son sıralara taşımakla suçlayan Trump, İsrail-Filistin arasındaki çatışmalara işaret ederek Orta Doğu'daki mevcut karışıklıktan Biden'ın sorumlu olduğunu söyledi.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...