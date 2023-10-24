Trump ideolojisine göre göçmen alacak

Trump, "Eğer Amerika'dan nefret ediyorsanız, İsrail'i ortadan kaldırmak istiyorsanız, dinimizi sevmiyorsanız, ki birçoğu sevmiyor, cihatçılara sempati duyuyorsanız, o zaman sizi ülkemizde istemiyoruz." ifadelerini kullandı.



Biden'ı "yeteneksizlikle" ve ABD'yi son sıralara taşımakla suçlayan Trump, İsrail-Filistin arasındaki çatışmalara işaret ederek Orta Doğu'daki mevcut karışıklıktan Biden'ın sorumlu olduğunu söyledi.