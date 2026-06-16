Trump ile Netanyahu bir kez daha karşı karşıya. "Hedefleri örtüşmüyor"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu , Donald Trump ile birlikte yürütülen savaşın İran'daki dini yönetimi zayıflatacağını ve kendisine iç politikada avantaj sağlayacağını hesaplıyordu.

Ancak ABD Başkanı Trump'ın savaştan çıkış yolu araması, iki lideri farklı hedeflere yöneltti. İsrail'in Lübnan'daki operasyonları sürerken tarafların savaşın başında ilan ettiği hedeflerin büyük bölümü de gerçekleşmedi.

“İSRAİL YÖNETİMİNDE BU ANLAŞMAYI OLUMLU KARŞILAYAN KİMSE YOK”

İsrailli yetkililer kamuoyu önünde Washington'a karşı temkinli davranırken, Reuters'a konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili anlaşmayı "İsrail için korkunç." olarak niteledi.

İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan yetkili, "Başbakandan genelkurmay başkanına kadar İsrail yönetiminde bu anlaşmayı olumlu karşılayan kimse yok." dedi.

Washington ise ateşkes sürecinde önümüzdeki 60 gün içinde İran'ın nükleer programı başta olmak üzere ABD ve İsrail'in kaygılarını giderecek nihai anlaşma için müzakerelerin sürdürüleceğini belirtiyor.

TRUMP-NETANYAHU GERİLİMİ NASIL BAŞLADI?

Trump ile Netanyahu, İran destekli Hizbullah'a yönelik operasyonlar konusunda da sık sık karşı karşıya geldi.

Trump, ay başında Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail liderine Beyrut'u vurmaması talimatını verdi. Netanyahu saldırıyı o gün iptal etse de bir hafta sonra Beyrut'un güney banliyölerini hedef aldı. Bu saldırıların ardından İran'ın İsrail'e füze saldırıları düzenlediği ve Trump'ın iki tarafı da kamuoyu önünde eleştirdiği belirtildi.

ABD ile İran'ın geçici anlaşmayı duyurmasından saatler önce İsrail'in Beyrut'a yeni bir saldırı düzenlediği, Trump'ın ise Lübnan'dan İsrail'e atılan roketleri "küçük ve önemsiz" olarak tanımladığı kaydedildi.

NETANYAHU: İSRAİL'İN GÜVENLİK ÇIKARLARINDAN BEN SORUMLUYUM

Netanyahu, Pazartesi gecesi Kudüs'te düzenlediği basın toplantısında Trump ile zaman zaman görüş ayrılıkları yaşadıklarını kabul etti.

"ABD'nin başkanı o, İsrail'in başbakanı benim. Çoğu zaman aynı düşünüyoruz, bazen ise daha az aynı düşünüyoruz. İsrail'in güvenlik çıkarlarından ben sorumluyum." ifadelerini kullandı.

NETANYAHU LÜBNAN KONUSUNDA DİRENİYOR

ABD ile İran arasında İsviçre'de cuma günü imzalanması beklenen mutabakatın, Lübnan dahil tüm cephelerde kalıcı ateşkesi öngördüğü belirtiliyor.

Buna karşın Netanyahu, İsrail ordusunun Güney Lübnan'da kalacağını ve Hizbullah saldırılarına karşı "hareket özgürlüğünü" koruyacağını söyledi.

"İran bizim bölgeden çekilmemizi istedi ancak buna direndim" diyen Netanyahu, kuzeydeki İsraillilerin güvenliği için oluşturulan güvenlik bölgesinin korunacağını ifade etti.