Trump ile Netanyahu İran petrolü konusunda anlaştı

ABD İran'a yönelik askeri yığınağını artırmaya devam ederken Başkan Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu ikinci başkanlık döneminde 6'ncı kez Beyaz Saray'da ağırladı.

Amerikan Axios haber platformuna konuşan iki ABD yetkili, Trump ile Netanyahu’nun 11 Şubat’ta Beyaz Saray’daki görüşmesi hakkında bilgi verdi. Yetkililere göre Trump ve Netanyahu, ABD'nin İran'a yönelik ekonomik baskıyı, özellikle Çin'e petrol satışları üzerinden artırma konusunda anlaştı.

Buna göre, İran’ın petrol ihracatının yüzde 80'inden fazlasının Çin'e gerçekleştiği, bu ticaretin azaltılmasının İran üzerindeki ekonomik baskıyı önemli ölçüde artıracağı değerlendirildi. ABD'li yetkililer, İran’a bu azami baskı kampanyasının, İran ile nükleer görüşmeler ve diplomasinin başarısız olması durumunda olası saldırılar için Orta Doğu'da devam eden askeri yığınak ile birlikte yürütüleceği bilgisini aktardı.

"BİR DENEYELİM"

ABD'li yetkililer ayrıca, Netanyahu ve Trump'ın görüşmede, "İran'ın nükleer silah edinme yeteneğinin olmaması" nihai hedefi konusunda anlaştıklarını ancak bu hedefe nasıl ulaşacakları üzerinde farklılıklar ortaya çıktığını belirtti. Yetkililer, Netanyahu’nun İran'la iyi bir anlaşma yapmanın imkansız olduğu, bir anlaşma imzalansa bile İran'ın buna uymayacağı yönünde Trump’ı ikna etmeye çalıştığını ancak Trump'ın Netanyahu'ya İran'la bir anlaşmaya varma şansının olduğunu düşündüğünü söylediğini aktardı.

Yetkililer, Trump’ın Netanyahu’ya, "Mümkün olup olmadığını göreceğiz, bir deneyelim" dediğini belirtti.

GERİLİM ARTIYOR

İran ile ABD arasında, İsrail ve ABD'nin İran'a Haziran 2025'teki saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da 6 Şubat'ta yeniden yapılmıştı.

Müzakereler, Tahran-Washington arasında tansiyonun yeniden yükseldiği, Washington'un Tahran'a karşı bölgede askeri yığınağını artırdığı bir dönemde gerçekleşmişti. Körfez'e büyük bir askeri yığınak yapan ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelerin ikinci turunun 17 Şubat Salı günü Cenevre'de yapılması planlanıyor.