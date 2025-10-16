Trump ile Putin arasında mini zirve: "Açıklama yapacağım"

ABD Başkanı Donald Trump yarın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Beyaz Saray'da görüşecek.



Beyaz Saray Sözcüsü, ABD Başkanı Trump'ın bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda bir görüşme yapacağını duyurdu.

"BİTİNCE BİLGİ VERECEĞİM"



Trump-Putin telefon görüşmesinin, Zelenski'nin yarın Beyaz Saray'da yapacağı görüşmenin hemen öncesinde olması dikkati çekti.



Trump Truth Social hesabından bir paylaşım yaparak, Putin ile görüştüğünü duyurdu.



Trump "Putin ile konuşuyorum. Konuşmam devam ediyor, uzun bir görüşme. Bitince içeriği hakkında bilgi vereceğim, Putin de verecek" diye yazdı.