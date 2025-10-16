Trump ile Putin arasında mini zirve: "Budapeşte'de görüşeceğiz"

ABD Başkanı Donald Trump yarın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Beyaz Saray'da görüşecek.



Beyaz Saray Sözcüsü, ABD Başkanı Trump'ın bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda bir görüşme yapacağını duyurdu.

"BİTİNCE BİLGİ VERECEĞİM"



Trump-Putin telefon görüşmesinin, Zelenski'nin yarın Beyaz Saray'da yapacağı görüşmenin hemen öncesinde olması dikkati çekti.



Trump Truth Social hesabından bir paylaşım yaparak, Putin ile görüştüğünü duyurdu.



Trump "Putin ile konuşuyorum. Konuşmam devam ediyor, uzun bir görüşme. Bitince içeriği hakkında bilgi vereceğim, Putin de verecek" diye yazdı.



BEYAZ SARAY: VERİMLİYDİ



Beyaz Saray iki saate yakın süren görüşmenin bittiğini duyurarak "Görüşme iyi ve verimli geçti. Önümüzdeki hafta üst düzey yetkililerin katılacağı bir toplantı düzenleme konusunda anlaştık. Üst düzey yetkililerin temasının ardından yeni bir Trump-Putin görüşmesi gerçekleşebilir" açıklamasını yaptı.



TRUMP: BUDAPEŞTE'DE GÖRÜŞECEĞİZ



ABD Başkanı Trump telefon görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada "Putin ile görüşmemiz yapıcıydı. Üst düzey yetkililerin katılacağı toplantıda bizi Dışişleri Bakanı Marco Rubio temsil edecek. Ukrayna'daki savaşın sonlanmasının ardından ABD-Rusya arasındaki ticarete yönelik atılacak adımları da ele aldık.



Üst düzey yetkililerin bir araya gelmesinin ardından biz de Putin ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de görüşeceğiz." dedi.