Trump ile Putin görüşmesinden yeni zirve çıktı

Beyaz Saray Sözcüsü, ABD Başkanı Trump'ın bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda bir görüşme yapacağını duyurdu.

Trump-Putin telefon görüşmesinin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin yarın Beyaz Saray'da yapacağı görüşmenin hemen öncesinde olması dikkati çekti.



Trump Truth Social hesabından bir paylaşım yaparak, Putin ile görüştüğünü duyurdu.



Trump "Putin ile konuşuyorum. Konuşmam devam ediyor, uzun bir görüşme. Bitince içeriği hakkında bilgi vereceğim, Putin de verecek" diye yazdı.



BEYAZ SARAY: VERİMLİYDİ



Beyaz Saray iki saate yakın süren görüşmenin bittiğini duyurarak "Görüşme iyi ve verimli geçti. Önümüzdeki hafta üst düzey yetkililerin katılacağı bir toplantı düzenleme konusunda anlaştık. Üst düzey yetkililerin temasının ardından yeni bir Trump-Putin görüşmesi gerçekleşebilir" açıklamasını yaptı.



Beyaz Saray Sözcüsü yaptığı açıklamada, Trump'ın Putin ile Zelenski'yi bir araya getirebilmenin hala mümkün olduğuna inandığı kaydedildi.



TRUMP: BUDAPEŞTE'DE GÖRÜŞECEĞİZ



ABD Başkanı Trump telefon görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Putin ile çok verimli bir telefon görüşmesi yaptığını ve Orta Doğu barışı konusunda Putin'in kendisini tebrik ettiğini belirtti.

Trump şunları yazdı: "Putin ile görüşmemiz yapıcıydı. Üst düzey yetkililerin katılacağı toplantıda bizi Dışişleri Bakanı Marco Rubio temsil edecek. Ukrayna'daki savaşın sonlanmasının ardından ABD-Rusya arasındaki ticarete yönelik atılacak adımları da ele aldık. Devlet Başkanı Putin ve ben, Rusya ile Ukrayna arasındaki bu utanç verici savaşı sona erdirebilmek için üzerinde anlaşmaya vardığımız bir yerde Macaristan'ın Budapeşte kentinde bir araya geleceğiz."



Trump telefon görüşmesinde "büyük ilerlemeler kaydedildiğine inandığını" belirterek "Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski ile bu konu hakkında da konuşacağız" ifadelerini kullandı.



HAMAS'A TEHDİT



ABD Başkanı Trump, İsrail'in ihlallerini görmezden gelerek Hamas'ı suçladı. Trump sosyal medya hesabında, "Hamas ateşkes anlaşmasına uymayıp Gazze'de insanları öldürmeye devam ederse, gidip onları ortadan kaldırmaktan başka seçeneğimiz kalmayacak" diye yazdı.



KREMLİN: HIZLI BİR HAZIRLIK YAPILACAK



Kremlin'den yapılan açıklamada ise zirve doğrulandı. Görüşmenin verimli olduğunu belirten Kremlin, "Liderler temasta kalma konusunda anlaştı" ifadesini kullandı. Budapeşte'de yapılabilecek görüşmeler için de iki ülkenin için hızlı bir hazırlık yapacağı kaydedildi. Telefon görüşmesinin Rusya'nın isteği ile gerçekleştiği belirtilen açıklamada, "Budapeşte önerisi ise Trump'tan geldi. Başkan Putin bu öneriyi kabul etti" denildi.

"TOMAHAWK KRİZ YARATIR"

Putin'in görüşmede Rusya'nın Ukrayna cephesinde stratejik insiyatifi elinde tuttuğunu söylediği belirtilen açıklamada, "Görüşmede olası Tomahawk füzelerinin Ukrayna'ya sevki konusu da yer aldı" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, Putin'in Trump'a "füzelerin savaşın gidişatını değiştirmeyeceğini ancak ABD ile ilişkilere zarar vereceğini" söylediği kaydedildi.

SON GÖRÜŞME ALASKA'DA



Donald Trump ile Vladimir Putin, son olarak 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletinde düzenlenen zirvede bir araya gelmişti. Zirvede ABD ve Rusya liderleri, Ukrayna savaşında bir barış ya da ateşkes anlaşması için mutabakata varamamıştı. ABD Başkanı Trump zirve sonrası düzenlenen basın toplantısında, "birçok konuda" uzlaşı sağlandığını ancak bir anlaşma olmadığını söylemişti. Rusya Devlet Başkanı Putin de görüşmelerin yapıcı geçtiğini belirterek "Sayın Trump ile iyi ve doğrudan temaslar kurduk" ifadelerini kullanmıştı.

