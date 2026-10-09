Trump ile Putin'den enerji hamlesi: Milyonlarca ton dizel piyasaya sürülecek

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede enerji alanındaki işbirliğinin yanı sıra Ukrayna'daki savaş ve İran'daki gelişmeler ele alındı.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Putin ile "son derece başarılı" bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, Rusya'nın ABD ve küresel piyasalara dizel yakıt sağlaması konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

ABD Başkanı, Rusya'nın derhal 300 bin tondan fazla dizel yakıt tedarik edeceğini, kasım ayında 500 bin ton, ardından da 1 milyon tonluk ilave sevkiyat gerçekleştireceğini açıkladı.

Trump ayrıca Rusya'nın rafinerilerinin durumuna bağlı olarak kısa süre içerisinde 3 milyon ton daha dizel yakıt sağlayabileceğini belirtti.

Böylece açıklanan sevkiyatların toplamının 4,8 milyon tonu aşabileceği bildirildi.

KREMLİN: UKRAYNA VE İRAN DA GÖRÜŞÜLDÜ

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin ile Trump arasındaki telefon görüşmesinde Ukrayna krizinin çözümüne yönelik olasılıkların ele alındığı belirtildi.

Görüşmede İran'daki gelişmelere de değinildiği aktarıldı.

Rusya Devlet Başkanı Putin ise ülkesinin küresel piyasalara enerji tedarik etmeye hazır olduğunu söyledi.

PUTİN'İN TEMSİLCİSİNDEN ABD İLE İŞBİRLİĞİNE ÖVGÜ

Rusya Devlet Başkanı Putin'in özel temsilcisi Kirill Dmitriyev de iki lider arasındaki görüşmenin başarılı geçtiğini belirtti.

Dmitriyev, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD ile Rusya arasında dizel yakıt ve enerji alanındaki işbirliğini olumlu değerlendirdi.

ABD'DEN RUS DİZELİNE YAPTIRIM İSTİSNASI

Trump'ın açıklamasının ardından ABD Hazine Bakanlığı, Rus dizel yakıtının küresel piyasalara sunulmasını kolaylaştıracak geçici bir genel lisans yayımladı.

Bu adım, Washington'ın Ukrayna'daki savaş nedeniyle Moskova'nın enerji sektörüne yönelik uyguladığı yaptırımlar açısından dikkat çekici bir değişiklik olarak değerlendiriliyor.

ABD'nin Rusya'dan enerji ithalatını 2022 yılında yasaklamasının ardından alınan karar, iki ülke arasındaki enerji ilişkilerinde yeni bir dönemin işareti olarak görülüyor.

DİZEL FİYATLARINDA SERT YÜKSELİŞ

Trump ile Putin arasındaki görüşme, küresel enerji piyasalarında arz sıkıntısının yaşandığı ve akaryakıt fiyatlarının yükseldiği bir dönemde gerçekleşti.

ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaş, Hürmüz Boğazı çevresindeki sevkiyatları olumsuz etkilerken, Rusya'nın petrol rafinerilerine yönelik Ukrayna saldırıları da dizel arzında daralmaya yol açtı.

Reuters'ın aktardığı verilere göre ABD'de dizel fiyatları, İran savaşının başlamasından bu yana yaklaşık yüzde 70 artarak galon başına 6,28 dolara yükseldi.

Trump yönetimi, yükselen fiyatları düşürmek için enerji arzını artırmaya yönelik çeşitli önlemler alırken, Rusya'dan sağlanacak yeni tedarikin de fiyatlar üzerindeki baskıyı hafifletmesi hedefleniyor.

ABD Başkanı Trump, Rusya ile varılan anlaşma ve Hürmüz Boğazı üzerindeki Amerikan kontrolü sayesinde dizel fiyatlarının ABD'de ve dünya genelinde hızla düşeceğini savundu.

RUSYA'NIN RAFİNERİLERİ UKRAYNA'NIN HEDEFİNDE

Rusya'nın dizel tedarikine ilişkin taahhüdü, ülkenin enerji altyapısına yönelik saldırıların sürdüğü bir dönemde geldi.

Ukrayna'nın Rus petrol rafinerilerine düzenlediği insansız hava aracı saldırıları, Moskova'nın üretim kapasitesinde kayıplara neden olmuştu.

Rusya, iç piyasadaki yakıt sıkıntısını hafifletmek amacıyla dizel ihracatına yönelik kısıtlamaları ekim ayı sonuna kadar uzatmıştı.

Trump ise daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye Rus rafinerilerine yönelik saldırıları durdurma çağrısında bulunmuş, bu saldırıların küresel yakıt sıkıntısını artırdığını savunmuştu.