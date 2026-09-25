Trump ile Şi yeniden buluşacak: Kasımda Çin, aralıkta Miami'deki G20 zirvesi

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping , cuma günü Beyaz Saray’da bir araya gelerek görüşmelerini sürdürdü. Birlikte çay içen liderler, daha sonra ABD Ulusal Arşivleri’ni ziyaret etti. Üç günlük Washington zirvesi bu ziyaretin ardından sona erdi.

Trump, Şi ile görüşmesini ‘'hem Çin hem de ABD için dostluk, güç ve başarı'' sözleriyle değerlendirdi. ''Çok şey başarıldı, daha fazlası da başarılacak.'' diyen Trump, Şi ile kasım ayında Çin’de, aralık ayında ise Miami’de düzenlenecek G20 zirvesinde yeniden buluşacağını duyurdu.

Şi ise iki ülke ilişkisinin saygı, adalet ve karşılıklılık temelinde ‘stratejik istikrar’ kazanacağını söyledi. Liderlerin ilişkilere yeni bir içerik kazandırma konusunda anlaştığını belirtti.

İRAN SAVAŞI DA KONUŞULDU

Trump, gazetecilerin sorusu üzerine Şi ile İran savaşını görüştüklerini doğruladı ancak konuşmanın içeriğine ilişkin ayrıntı vermedi. ABD’nin Çin Büyükelçisi David Perdue, Trump’ın İran’a doğrudan veya dolaylı desteğin kabul edilemez olduğunu Şi’ye ilettiğini söyledi. Perdue’ye göre Pekin, İran’a böyle bir destek sağlamadığı yönünde güvence verdi. Çin, İran’a yardım ettiği yönündeki ABD iddialarını reddediyor.

Zirvede Tayvan da gündeme geldi. Şi, ABD’nin Tayvan konusunda ihtiyatlı davranmasını istedi. Çin devlet medyasına göre Şi, Washington’ın Tayvan’ın bağımsızlığına açıkça karşı çıkmasını da talep etti.

Ticaret başlığında ise Trump, Amerikalı çiftçilerin görüşmelerin sonucundan memnun kalacağını söyledi ancak ayrıntı paylaşmadı. ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, iki ülke arasındaki sınırlı uzlaşıların ayrıntılarının pazartesi günü açıklanacağını bildirdi.