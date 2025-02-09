Trump ilk adımı attı, Putin'i aradı: "İnsanların ölmesini istemiyor"

ABD Başkanı Trump, özel Air Force One jetinde Amerikan haber sitesi New York Post'a röportaj verdi. Trump bu röportajda, Ukrayna savaşını sona erdirmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştüğünü söyledi.



İki liderin kaç kez konuştuğu sorulduğunda ise Trump, "Söylemeyeyim daha iyi" dedi.

"PUTİN İNSANLARIN ÖLMESİNİ İSTEMİYOR"



Putin'in savaş meydanındaki ölümleri "önemsediğine" inanan Trump, "İnsanların ölmesini durdurmak istiyor" ifadelerini kullandı. 2022'de başkan olsaydı üç yıllık savaşın "asla yaşanmayacağını" ileri sürdü.



Trump ayrıca, savaşı sona erdirmek için somut bir planı olduğunu söyleyerek, "Umarım hızlı olur. Her gün insanlar ölüyor. Ukrayna'daki savaş çok kötü. Bu lanet şeyi bitirmek istiyorum." diye konuştu.

UKRAYNA İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR



ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, önümüzdeki hafta Münih Güvenlik Konferansı'nda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya gelecek.



Trump, olası bir barış anlaşmasında güvenlik garantileri karşılığında Ukrayna'daki nadir toprak mineralleri ve gazına erişim için Zelenski ile 500 milyon dolarlık bir anlaşma yapmak istediğini söyledi.