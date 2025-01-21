Trump imzaladı: 80 bin kaçak Türk vatandaşı iade edilebilir

ABD Başkanı Donald Trump, görev gelir gelmez, "Güney sınırındaki işgalin sona erdiğinden" emin olana kadar kaçak göçmenleri "Geri gönderme ve uzaklaştırma" yetkisi veren bir kararnameyi imzaladı.

Trump'ın doğumla vatandaşlık hakkını sona erdirmeyi planlalayan bir emir daha verdiği belirtiliyor. Bu emrin nasıl uygulanacağı belirsiz. Doğuştan vatandaşlık ABD anayasasında yer alan bir hak ve kaldırılması için ABD Kongresi'nin her iki kanadında da üçte iki çoğunluk oyu gerekiyor. Trump'ın ABD'de yaşayan belgesiz göçmenlerin çocuklarının artık otomatik olarak ABD vatandaşı olarak kabul edilmesini engellemeye çalıştığı tahmin ediliyor.

Trump'ın kaçak göçmenler için verdiği emir ise net. Bu karar, son 4-5 yıldır artan şekilde ABD'ye kaçak şekilde giren Türk vatandaşlarının durumunu da gündeme getirdi.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi’nin (CBP) resmi verileri Ocak 2021 ve Ağustos 2024 tarihleri arasında toplam 55 bin 808 Türkiye vatandaşının kaçak yollarla geldiğini gösteriyodu. Bu rakamın şu an 60 bini geçtiği tahmin ediliyor. Meksika ve Kanada sınırından yasadışı yollarla ABD'ye giren Türk vatandaşlarının çoğu yakalandı ve resmi veriler yakalananları gösteriyor.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi’nin (ICE) resmi verilerine göre, kaçak giriş yaptıktan sonra gözaltına alınan ve ABD tutukevlerinde tutulan Türkiye vatandaşlarının sayısı da yakın zamana kadar 15 bin 151 kişiydi. Bu Türk vatandaşları, "kamp" adıyla ifade edilen ancak içeride kalanların "cezaevi" olarak tanımladığı tutukevlerinde bulunuyor.

Sığınmacı Türkler, gözaltına alındıktan sonra ABD’ye iltica talebiyle mahkemeye çıkartılıyor. ABD’ye iltica talep eden kişinin talebinin mahkeme tarafından kabul edilmesi ve bir ABD vatandaşının sığınmacı Türk’e sponsor olması durumunda, bir hafta ile 3-4 ay gibi bir süre zarfında tutukevinden serbest bırakılıyor. Sığınmacı Türkler’den bazıları da çıkarıldıkları mahkemelerde iltica talepleri reddedildikten sonra Türkiye’ye sınırdışı ediliyor.

Kaçak geçiş yapanlar ile tutkuklu bulunanların sayısının 80 bini geçtiği tahmin ediliyor. Bu kişilerin tümü şu an sınırdışı edilebilir.